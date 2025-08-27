CANAL RCN
Internacional

Adolescente se quitó la vida y sus padres acusan a ChatGPT de darle instrucciones

El delicado caso ocurrió en California, Estados Unidos. Un menor de 16 años acabó con su vida, al parecer, con instrucciones obtenidas en ChatGPT.

Adolescente se quitó la vida y sus padres acusan a ChatGPT de darle instrucciones
FOTO: AFP

AFP

agosto 27 de 2025
01:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los padres de un adolescente de 16 años que se suicidó en California, Estados Unidos, presentaron una demanda contra la empresa OpenAI, argumentando que el chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT dio instrucciones a su hijo para acabar con su vida.

Matthew y Maria Raine aseguran en la causa presentada ante una corte que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte.

El texto alega que, en su conversación final, el 11 de abril de 2025, ChatGPT ayudó a Adam a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que le confirmó se "podría potencialmente suspender a un ser humano".

¿Bebé fue registrado con el nombre de "Chat Yipiti"? Registraduría aclaró el caso
RELACIONADO

¿Bebé fue registrado con el nombre de "Chat Yipiti"? Registraduría aclaró el caso

Así fue la muerte autoinfligida del menor que buscó instrucciones por ChatGPT

La acción legal menciona a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, como demandados.

Esta tragedia no fue un fallo o un caso extremo imprevisto (…) ChatGPT estaba funcionando exactamente como está diseñado: para alentar y validar de manera continua lo que sea que Adam expresara, incluyendo sus pensamientos más dañinos y autodestructivos, de una manera que parecía profundamente personal.

De acuerdo con la demanda, Adam comenzó a usar ChatGPT como ayuda para sus deberes escolares, pero gradualmente desarrolló lo que sus padres describieron como una dependencia no sana.

Pareja española no pudo viajar a Puerto Rico por creerle a ChatGPT sobre requisitos migratorios
RELACIONADO

Pareja española no pudo viajar a Puerto Rico por creerle a ChatGPT sobre requisitos migratorios

La conversación entre el menor y ChatGPT antes de su muerte

La denuncia incluye partes de conversaciones en las que ChatGPT presuntamente dijo a Adam "no le debes la supervivencia a nadie" y se habría ofrecido a escribir su nota de suicidio.

Los Raine pidieron a la corte que ordene medidas de seguridad incluyendo el fin de cualquier conversación que involucre autolesiones, así como controles parentales para el uso del chatbot de parte de menores.

Common Sense Media, una organización estadounidense sin fines de lucro que realiza calificaciones para medios y tecnología aseguró que:

"Si una plataforma de IA se convierte en un 'coach' de suicidio de un adolescente vulnerable, eso debería ser un llamado a la acción para todos nosotros", señaló el grupo.

ChatGPT-5: la actualización que habría vuelto distante la interacción con los usuarios
RELACIONADO

ChatGPT-5: la actualización que habría vuelto distante la interacción con los usuarios

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en escuela de Minneapolis, Estados Unidos, deja dos niños muertos y varios heridos

Nueva York

Colombiana en Nueva York sufrió quemaduras en 80% de su cuerpo durante show con fuego en un bar

Elon Musk

Elon Musk demandó a Apple y OpenAI por favorecer a ChatGPT en iPhone

Otras Noticias

Secuestro en Colombia

Paramédicos que secuestraron a comerciante en ambulancia fueron ubicados por la Policía de Bogotá

Uno de los implicados huyó a España, pero las autoridades ya lograron identificarlo.

Ciclismo

Nuevo líder y revolcón en la general de Vuelta a España: así quedaron los colombianos tras la etapa 5

La etapa 5 de la Vuelta a España dejó revolcón en la clasificación general con Jonas Vingegaard como nuevo líder y Egan Bernal en el top 10 junto a otros colombianos destacados.

Cannabis

Consumidores de cannabis que se automedican corren mayores riesgos de presentar paranoia

Shakira

Imparable: Shakira vuelve a sus presentaciones en México junto a Danna Paola

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto