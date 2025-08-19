CANAL RCN
ChatGPT-5: la actualización que habría vuelto distante la interacción con los usuarios

Cientos de usuarios han manifestado su inconformidad con la nueva forma de interacción que posee la herramienta.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
09:20 p. m.
El último avance de OpenAI ha prometido ser la actualización más completa y eficaz para los más fieles fanáticos de la herramienta de Inteligencia Artificial que, sin duda alguna, se ha vuelto indispensable en la vida de millones de personas.

Aunque son miles de casos registrados en los que ChatGPT ha errado en la información que suministra, los usuarios se han consagrado, casi que de manera religiosa, al modelo de lenguaje con la herramienta.

Quejas sobre la actualización de ChatGPT-5

Sin duda alguna, ChatGPT se ha convertido en el mejor amigo de millones de internautas que han enaltecido el modelo de respuestas que ofrece. Su nivel de superioridad, entre otras herramientas, ha resaltado la interacción que posee en cada conversación al llegar al punto de convertirse en amigo, guía y consejero.

No obstante, la nueva actualización ha generado una gran oleada de críticas dentro de las cuales refutan la forma con la que la máquina contesta ya que la han tildado de “distante” e “indiferente” lo que llevaría a contradecir el principio de fomentar una conversación cálida y cercana con cada usuario.

Así mismo, el volumen de las interacciones se ha visto impactado ya que con dicha actualización se impuso el límite de preguntas a 200 por semana. Por supuesto, las críticas ya se han hecho virales en redes sociales, pues cientos de internautas han realizado memes sobre el impacto psicológico que la nueva forma de respuesta ha generado en sus más fieles usuarios.

Impacto psicológico de ChatGPT

Según el Massachusetts Institute of Technology, se ha propuesto un nuevo tipo de referencia para medir la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial de manipular e influir en las emociones de los usuarios. Así mismo, dicha medidas busca darle soporte a los creadores de la herramienta para evitar reacciones del mismo carácter en el futuro y proteger la susceptibilidad de los fanáticos a la herramienta.

Así mismo, dentro de las estrategias de su investigación busca que, por medio de dicha herramienta de IA, las personas logren fomentar hábitos sociales saludables, estimular el desarrollo, el pensamiento crítico y la creatividad.

