Secretario de la ONU sospecha que hubo traición en el régimen de Venezuela para la caída de Maduro

La Operación Resolución Absoluta, que resultó con la captura de Nicolás Maduro, sigue generando intriga. Nadie tenía en sus planes que las tropas de Estados Unidos ingresaran a suelo venezolano y lograran la extracción.

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La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 fue la fecha en la que cambió la historia moderna de Venezuela. No obstante, los meses previos fueron cruciales, siendo el tiempo que destinó la CIA, las unidades especiales y las autoridades norteamericanas.

¿Cómo fue la operación?

Para ello, se le hizo inteligencia a Maduro, logrando llegar hasta lo más profundo de su círculo. Se ha sospechado, incluso, que hubo micrófonos escondidos en su habitación, permitiendo conocer con lujo de detalles su día a día.

Sobre las 2:00 a.m., la primera fase de la misión se centró en suprimir radares y las defensas venezolanas. Acto seguido y ante las cámaras del mundo, hubo bombardeos que sacudieron la tranquilidad.

Finalmente, Delta Force llegó hasta Fuerte Tiuna y capturó a Maduro con su esposa Cilia Flores. El propio presidente Donald Trump publicó una fotografía del venezolano a bordo del USS Iwo Jima conduciéndolo a Estados Unidos.

“Complicidades dentro del sistema”: secretario de la ONU

Con el paso de los meses, ha habido suposiciones en torno a presuntas traiciones en el régimen, particularmente Delcy Rodríguez, quien reemplaza a Maduro. The Guardian aseguró esta versión, aunque su hermano Jorge desmintió.

El tema ha vuelto a estar presente luego que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, declarara lo siguiente en una rueda de prensa: “Vimos una operación militar contra Maduro, pero tengo la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político venezolano”.

Sus palabras partieron por la intriga que genera los planes que Estados Unidos pueda tener sobre Cuba y la posible similitud con la situación del país sudamericano. “Creemos que no hay ninguna solución militar que pueda buscar. Necesitamos un diálogo constructivo para garantizar que el pueblo no siga sufriendo de manera tan dramática”, afirmó.