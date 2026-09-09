Cayó presunto enlace del ‘Clan del Golfo’ con redes internacionales de narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación compartió en su cuenta oficial de X un video en el que muestra la captura de un sujeto.

Se trata de un hombre identificado como Daniel Uribe Jaramillo, quien, al parecer, servía como enlace entre un grupo armado y redes internacionales del narcotráfico.

Cayó enlace del Clan del Golfo con redes internacionales

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Según la entidad, Uribe Jaramillo tenía vigente una solicitud de extradición y servía como puente del Clan del Golfo. Además, estaría involucrado en el envío de cocaína y en la comercialización internacional de fentanilo.

La captura del hombre, que se registró en Medellín, se logró gracias al trabajo en conjunto que realizó la Fiscalía con el Ejército Nacional y la DEA, agencia de los Estados Unidos.

Su función dentro del grupo criminal era garantizar la salida de cocaína y otras sustancias desde el territorio nacional hacia destinos como China, Estados Unidos y Países Bajos.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron descubrir que el capturado tenía contacto con Sebastián Marset, narcotraficante de Uruguay, quien fue capturado en Bolivia y ya fue extraditado al territorio norteamericano.

¿Quién es Daniel Uribe Jaramillo?

Daniel Uribe es solicitado, con fines de extradición, por la Corte Federal del Distrito Medio de Florida por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y otros cargos adicionales.

También estuvo involucrado en el envió de varios veleros y contenedores que tenían en su interior altas cantidades de cocaína.

“Adicionalmente, en otros procedimientos realizados en Estados Unidos le fueron incautados 500.000 dólares en efectivo e información relacionada con la comercialización de fentanilo y otras sustancias prohibidas”.

Ahora, luego de su captura, quedará a disposición de la Fiscalía y serán adelantados los trámites de notificación a las autoridades americanas para que se desarrollen las respectivas acciones del pedido de extradición.