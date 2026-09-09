Donald Trump le puso fecha al fin de la guerra con Irán: ¿Cuándo será?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró, en las últimas horas que el conflicto armado con Irán terminaría inmediatamente después de las elecciones de mitad de período programadas para noviembre en Estados Unidos.

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El mandatario estadounidense argumentó que el régimen iraní busca interferir en los comicios, pero que no podrá sostener más la presión económica.

Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque no pueden resistir más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones.

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Los últimos bombardeos de la guerra EE. UU. - Irán

El enfrentamiento bélico entre Washington y Teherán cumple siete meses sin señales claras de resolución.

Este miércoles 9 de septiembre, Irán anunció haber atacado diez embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos hundiera cinco petroleros iraníes.

La escalada en los combates provocó un incremento significativo en los precios del petróleo, con el crudo Brent de referencia superando los 100 dólares por barril por primera vez desde julio.

Sí, es posible que se produzca una negociación, pero no es algo que estemos considerando.

El estrecho de Ormuz es el punto neurálgico del comercio petrolero mundial por donde transita aproximadamente un tercio del petróleo transportado por vía marítima, se ha convertido en el escenario principal de las hostilidades entre ambas naciones.

Los analistas internacionales advierten que la prolongación del conflicto podría generar consecuencias económicas globales más severas.

En caída libre la popularidad de Trump por la guerra con Irán

La guerra ha impactado negativamente la popularidad del mandatario estadounidense. Los índices de aprobación de Trump alcanzaron recientemente mínimos históricos debido a la frustración de los votantes por el conflicto con Irán y el agravamiento de la crisis del costo de vida.

Las elecciones de mitad de mandato, programadas para el 3 de noviembre, tradicionalmente funcionan como un referéndum sobre el desempeño del presidente en funciones.

Trump también proyectó que los precios del petróleo descenderían inmediatamente después de los comicios, una vez concluya el conflicto.