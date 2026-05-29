¿Un ritual 'satánico' practicó el exfutbolista colombiano al decapitar y quemar a su amigo en Chile?

Las autoridades chilenas investigan uno de los crímenes más violentos registrados recientemente en Santiago de Chile, un caso que involucra a Abel Stiven Carabalí, un colombiano de 30 años y exfutbolista formado en las divisiones inferiores del Deportivo Cali, señalado de participar en el asesinato, desmembramiento y posterior incineración del cuerpo de su mejor amigo.

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La investigación tomó fuerza tras la divulgación de imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se observa a Carabalí movilizando lo que sería el cuerpo de su amigo dentro de una maleta y un carrito de carga desde un apartamento. Posteriormente, otro colombiano, quien conducía un taxi, le ayuda con en el traslado del cuerpo hacia un vehículo.

Según las autoridades, el cadáver fue abandonado en una zona boscosa de la Cuesta Zapata, en la comuna de Curacaví, en Santiago de Chile, donde los responsables habrían intentado destruir las evidencias calcinando el cuerpo.

Hallaron una biblia abierta junto a la cabeza y el cuerpo del amigo de Carabalí

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de una Biblia abierta junto a los restos de su amigo, también colombiano, con quien emigró y con quien tenía ocho años de amistad.

La fiscal Carmen Gloria Guevara, integrante del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Chile, explicó que la víctima sufrió varias heridas innecesarias antes de ser decapitada.

“Previo a la decapitación, tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, si es que el objetivo era matarlo”, declaró la fiscal al medio chileno T13.

Según los peritos policiales, los responsables habrían realizado una especie de ritual utilizando escrituras religiosas después de cometer la tortura y el posterior desmembramiento de la víctima en la casa que compartían.

En el sitio también fueron encontradas armas de fuego y un cargamento de cocaína, elementos que reforzaron las hipótesis investigativas sobre posibles vínculos con actividades criminales organizadas.

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Cámaras de seguridad revelaron cómo Carabalí saca el cuerpo de su amigo

Los videos de seguridad se convirtieron en pieza clave de la investigación. En las grabaciones se aprecia el momento exacto en que el sospechoso saca los restos del inmueble utilizando un ascensor y luego los moviliza hacia la calle.

Las imágenes también muestran cómo un taxista ayuda a cargar la maleta y otros elementos al vehículo en el que posteriormente trasladaron el cuerpo hasta la zona rural donde fue encontrado.

De acuerdo con las autoridades chilenas, la escena encontrada en el lugar evidenciaba un alto nivel de violencia. Los peritos determinaron que la víctima tenía múltiples fracturas y muchas heridas cortopunzantes.

La cabeza fue encontrada separada del cuerpo, a pocos metros del fuego que, según los investigadores, habría sido utilizado para intentar borrar rastros del crimen.