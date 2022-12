“Erradicación forzada debe continuar”: la advertencia de EE. UU. al presidente Petro sobre la lucha antidrogas

Recientemente, durante un encuentro de cultivadores en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro presentó la propuesta de gradualidad en la erradicación de cultivos, argumentando que a los campesinos que se dedicaban a esto no se les podía quitar su medio de sostenimiento mientras los cultivos sustitutos no dieran resultados. “Cuando decimos que no vamos a atacar a un campesino, cuando decimos que le vamos a comprar su cosecha mientras transformamos la región para que se pueda volver productiva en las economías legales, no estamos diciendo que vamos a permitir la cocaína”, explicó el presidente.

Este anuncio se alinea con la postura del mandatario frente a la tradicional lucha contra las drogas, que ha calificado como un “fracaso”, y también con su propuesta sobre cambiar la forma en que se combate el narcotráfico, a través de la legalización y regulación.

Puede leer: Los departamentos con más cultivos de coca en Colombia

Estados Unidos respondió al presidente y este martes 20 de diciembre el Gobierno americano afirmó que no debe haber una transición inmediata de una estrategia de erradicación forzosa a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos.

A través de un portavoz del departamento de Estado de EE. UU., principal socio de Colombia en la lucha contra las drogas, se pidió actuar con “cautela” y además se afirmó que mientras no exista un programa viable de sustitución de cultivos, la erradicación forzosa debería continuar.

“Sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos”, se lee en un comunicado.

Dicha advertencia, aunque se hizo con un tono amable y medido, dejó en evidencia la postura del gobierno que se ha caracterizado por aportar al país económicamente en la lucha contra de las drogas que se viene cursando hace décadas. Esta semana el congreso de los EE. UU. debería aprobar el presupuesto de 2023, que incluye 487 millones de dólares para Colombia, fondos que están en parte condicionados a que haya un alineamiento entre ambos países en la lucha contra las drogas.