CANAL RCN
Internacional

Video| Nicolás Maduro adelantó el 2026 en Venezuela: "empezó tempranero"

Nicolás Maduro sorprendió al asegurar que en Venezuela ya están en el 2026: causó revuelo en la opinión pública.

Video Nicolás Maduro adelantando el 2026 en Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
04:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nicolás Maduro, anunció que el año 2026 “ya comenzó” en Venezuela, durante una transmisión televisiva realizada el jueves 11 de diciembre. La declaración, emitida públicamente generó confusión entre analistas, opositores y ciudadanos, así como un amplio flujo de reacciones en redes sociales.

Sobrinos de Nicolás Maduro sancionados por EE. UU.: ya habían enfrentado prisión
RELACIONADO

Sobrinos de Nicolás Maduro sancionados por EE. UU.: ya habían enfrentado prisión

Durante el acto, realizado junto a miembros de su equipo cercano, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el legislador Diosdado Cabello, Maduro aseguró que este “adelanto temporal” forma parte de una estrategia gubernamental para “acelerar la construcción de la patria”.

El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026. Empezó tempranero porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir que cuando amanezca el 1º de enero vamos disparados en la construcción de la patria, afirmó Maduro.

Maduro adelantó el 2026 en Venezuela en medio de tensiones políticas

La declaración de Maduro no se da en un vacío político. En los últimos días, Venezuela ha enfrentado múltiples tensiones, tanto internas como externas.

La reciente salida al extranjero de la líder opositora María Corina Machado, rumbo a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, se sumó al clima de confrontación política.

Presidente Putin tuvo una llamada con Maduro: el Kremlin reafirmó su respaldo al régimen
RELACIONADO

Presidente Putin tuvo una llamada con Maduro: el Kremlin reafirmó su respaldo al régimen

Además, el incremento de las sanciones y presiones diplomáticas por parte de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha exacerbado la percepción de una “amenaza territorial” según la narrativa oficial.

Polémico adelanto de año en Venezuela por parte de Maduro

Sectores de la oposición han descrito la proclamación del “2026 adelantado” como una maniobra retórica sin sustento institucional, destinada a generar una sensación de control y optimismo entre la base chavista.

Por su parte, expertos constitucionales señalan que cualquier modificación en el calendario oficial venezolano requeriría procesos formales y ajustes legales que no se han anunciado.

Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero en las costas de Venezuela y Maduro respondió
RELACIONADO

Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero en las costas de Venezuela y Maduro respondió

Mientras tanto, en las plataformas digitales la etiqueta sobre el supuesto inicio anticipado de 2026 se convirtió rápidamente en tendencia, con miles de comentarios que oscilan entre la incredulidad y la crítica abierta al gobierno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Lula da Silvia conversó con Nicolás Maduro vía telefónica, ¿de qué hablaron?

Tiroteo en Estados Unidos

Señalado asesino de Charlie Kirk comparece en público por primera vez

María Corina Machado

"La libertad hay que cuidarla, defenderla y practicarla todos los días": María Corina Machado en Noticias RCN

Otras Noticias

Conciertos

Feria de Cali 2025: artistas confirmados, precios y boletería del Súper Concierto

La organización confirmó invitados especiales como Marc Anthony, junto a artistas como Víctor Manuelle y El Gran Combo de Puerto Rico.

Consejo de Estado

Consejo de Estado confirma nulidad en nombramiento de Irene Vélez en el consulado de Londres

El alto tribunal indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció el principio de alternancia y las reglas de la carrera diplomática y consular.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo rompió el silencio y dijo cuál es el verdadero objetivo de Colombia en el Mundial 2026

Europa

Autoridades piden adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus H3N2 en Europa

Ecopetrol

Tribunal revocó tutela de Reficar contra la DIAN por cobro de IVA a combustibles