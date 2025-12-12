Video| Nicolás Maduro adelantó el 2026 en Venezuela: "empezó tempranero"

Nicolás Maduro, anunció que el año 2026 “ya comenzó” en Venezuela, durante una transmisión televisiva realizada el jueves 11 de diciembre. La declaración, emitida públicamente generó confusión entre analistas, opositores y ciudadanos, así como un amplio flujo de reacciones en redes sociales.

Durante el acto, realizado junto a miembros de su equipo cercano, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el legislador Diosdado Cabello, Maduro aseguró que este “adelanto temporal” forma parte de una estrategia gubernamental para “acelerar la construcción de la patria”.

El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026. Empezó tempranero porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir que cuando amanezca el 1º de enero vamos disparados en la construcción de la patria, afirmó Maduro.

Maduro adelantó el 2026 en Venezuela en medio de tensiones políticas

La declaración de Maduro no se da en un vacío político. En los últimos días, Venezuela ha enfrentado múltiples tensiones, tanto internas como externas.

La reciente salida al extranjero de la líder opositora María Corina Machado, rumbo a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, se sumó al clima de confrontación política.

Además, el incremento de las sanciones y presiones diplomáticas por parte de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha exacerbado la percepción de una “amenaza territorial” según la narrativa oficial.

Polémico adelanto de año en Venezuela por parte de Maduro

Sectores de la oposición han descrito la proclamación del “2026 adelantado” como una maniobra retórica sin sustento institucional, destinada a generar una sensación de control y optimismo entre la base chavista.

Por su parte, expertos constitucionales señalan que cualquier modificación en el calendario oficial venezolano requeriría procesos formales y ajustes legales que no se han anunciado.

Mientras tanto, en las plataformas digitales la etiqueta sobre el supuesto inicio anticipado de 2026 se convirtió rápidamente en tendencia, con miles de comentarios que oscilan entre la incredulidad y la crítica abierta al gobierno.