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Aerolínea venezolana retoma ruta directa Caracas–Miami tras acuerdo con EE. UU.

La ruta contará con una frecuencia diaria y será operada por un Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros.

Foto: Freepik.
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Noticias RCN

abril 22 de 2026
03:43 p. m.
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La aerolínea LASER Airlines informó que, a partir del próximo viernes 1 de mayo, retomará la operación de vuelos directos entre Caracas y Miami, en alianza con la aerolínea estadounidense Global X.

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La medida busca ampliar las opciones de conectividad internacional para los pasajeros venezolanos y fortalecer la oferta en una de las rutas más demandadas.

Con esta acción, LASER Airlines entra en la competencia por la ruta con American Airlines, a través de Envoy Air; Copa Airlines y Avianca, compañías que actualmente ofrecen alternativas de conexión entre Venezuela y Estados Unidos.

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Frecuencia diaria y aeronave Airbus A320

La ruta contará con una frecuencia diaria y será operada por un Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros, distribuidos en 12 asientos de Clase Business y 138 en Clase Turista.

El itinerario establece la salida desde Miami a las 07:30 a.m., con llegada a Caracas a las 10:45 a.m., mientras que el vuelo de retorno partirá de Caracas a las 12:30 p.m. y aterrizará en Miami a las 3:45 p.m.

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Canales de atención y reservas

Los interesados podrán gestionar sus boletos a través de agencias de viaje, medios digitales de LASER Airlines o mediante los números de atención al cliente habilitados: WhatsApp +58 412-2662637 y Call Center 0501 LASER00 (0501-5273700).

La compañía agradeció la confianza de sus usuarios y destacó que esta alianza con Global X refuerza su compromiso de ofrecer alternativas seguras y eficientes para los viajeros.

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