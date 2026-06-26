Aerolíneas empiezan a reanudar sus vuelos hacia Venezuela tras doblete sísmico ¿Cómo operarán?

No habiendo pasado dos días desde el doblete sísmico que golpeó la costa norte de Venezuela, algunas aerolíneas que operan en la región anunciaron que reanudarán sus vuelos al país caribeño.

Tras recibir una notificación de las autoridades aeronáuticas venezolanas, la colombiana Avianca, la panameña Copa Airlines y la chilena Latam anunciaron que retomarán sus rutas a algunas ciudades.

¿Qué opciones anunció Avianca para los viajeros afectados por los sismos?

Avianca anunció que operará sus vuelos desde y hacia Venezuela por el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, de Valencia, estado de Carabobo.

De momento la aerolínea no tiene pensado reanudar sus vuelos desde y hacia Caracas, por los daños registrados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar. Sin embargo, el trayecto entre una y otra ciudad por tierra suele estar entre las dos horas y 15 minutos.

Avianca informó que realizará sus vuelos regulares, pero también adicionales, en aviones de la flota A320, con capacidad para 180 personas. A bordo, destinarán algunas sillas para rescatistas de la Cruz Roja Colombiana y la Patrulla Aérea Civil.

Quienes no estén interesados en llegar a Valencia podrán reprogramar la fecha de su viaje, sin costo, hasta el 31 de agosto de 2026; cambiar de ruta, o solicitar un reembolso.

¿Qué alternativas ofrece Copa?

De otro lado, Copa retomó sus vuelos a Valencia la tarde del jueves y el viernes incorporó rutas a Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo.

Al igual que Avianca, la aerolínea panameña mantendrá sus vuelos a Caracas suspendidos hasta el próximo 2 de julio y mantiene sus políticas de flexibilidad con los pasajeros afectados por los sismos de magnitud 7,1 y 7,5, como la posibilidad de modificar sus itinerarios o solicitar un reembolso.

Latam también ofrece nuevas opciones a los viajeros que necesitan entrar o salir de Venezuela

Latam se suma también a los esfuerzos por reactivar la conectividad aérea con Venezuela con vuelos matutinos en las rutas Bogotá- Valencia – Bogotá los días 28 de junio, 30 de junio y 2 de julio.

Con la chilena, los viajeros podrán reprogramar su fecha de viaje durante el siguiente año; cambiar su ruta, sin costo adicional, a Cúcuta, Riohacha o Valencia, o solicitar la devolución de su dinero.