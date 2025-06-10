CANAL RCN
Internacional

Aeropuerto de Hollywood se quedó sin controladores de tráfico por cierre de gobierno en los EE. UU.

Durante seis horas, la terminal no tuvo a alguien que controlara el tráfico aéreo. El trabajo tuvo que realizarse desde otra ciudad.

Foto: montaje realizado con imágenes wikimedia y de Freepik
Noticias RCN

octubre 06 de 2025
09:56 p. m.
El aeropuerto de Hollywood Burbank se enfrentó a una situación crítica el lunes por la tarde, al operar sin controladores de tráfico aéreo durante seis horas consecutivas, en medio del cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos, que ya entra en su segunda semana.

La torre de control del aeropuerto, que conecta con decenas de destinos nacionales, quedó completamente desatendida desde las 4:15 p.m. hasta las 10:00 p.m., según confirmó el gobernador de California, Gavin Newsom. La situación provocó retrasos significativos. De hecho, la Autoridad de la Aviación Federal (FAA) reportó demoras promedio de 151 minutos en las operaciones del aeropuerto.

Gobernador de California culpó a Trump por la crisis que tiene alejados de sus cargos a cientos de funcionarios:

A través de un mensaje en la red social X, Newsom culpó directamente al expresidente Donald Trump por la situación. “¡Gracias @realDonaldTrump!”, ironizó el gobernador demócrata. “El aeropuerto de Burbank tiene CERO controladores de tráfico desde las 4:15 pm hasta las 10 pm hoy por TU cierre del gobierno”.

Mientras tanto, un vocero del aeropuerto declaró a la agencia AFP que las operaciones continuaban, aunque recomendó a los pasajeros confirmar con sus aerolíneas antes de dirigirse a la terminal debido a posibles retrasos o cancelaciones. La televisora ABC reportó que personal de San Diego —ubicado a más de 200 kilómetros al sur— asumió temporalmente las funciones de comunicación con los pilotos.

El cierre del gobierno estadounidense se debe a la falta de consenso en el Senado entre republicanos y demócratas en torno al nuevo paquete presupuestario. Como resultado, cientos de miles de empleados de agencias federales se encuentran sin trabajar. Aquellos considerados esenciales, como los controladores aéreos, deben seguir en funciones, pero sin recibir sueldo mientras dure el cierre.

Demócratas abogan por mantener los subsidios de salud que benefician a millones de estadounidenses:

El conflicto político se intensifica en torno a temas clave como los subsidios de salud. Los demócratas exigen la extensión de estas ayudas y la reversión de recortes incluidos en la denominada “Gran y hermosa ley”, impulsada por el expresidente Trump y promulgada el 4 de julio. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, esta legislación dejaría sin cobertura médica a 11 millones de estadounidenses, cifra que los demócratas elevan a 15 millones, si se considera la pérdida proyectada de subsidios para el próximo año.

Este cierre gubernamental recuerda al ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019, también bajo la administración Trump, y sigue generando repercusiones en servicios clave como la aviación civil.

