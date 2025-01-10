CANAL RCN
Cierre de Gobierno en Estados Unidos: ¿Qué significa? ¿Qué repercusiones trae?

Este escenario no se veía desde 2019. ¿Por qué está ocurriendo?

octubre 01 de 2025
01:59 p. m.
El Gobierno de Estados Unidos ha entrado en un cierre administrativo que ya completa 12 horas, marcando el primer shutdown en casi seis años.

La falta de consenso entre republicanos y demócratas en el Congreso para extender la financiación federal ha llevado a esta situación, que tiene implicaciones significativas para el funcionamiento del país.

¿Por qué se dio este cierre?

Según estimaciones de la Oficina de Presupuestos del Congreso, aproximadamente 750.000 empleados federales han sido suspendidos temporalmente. Aquellos que desempeñan tareas consideradas esenciales, como protección civil, defensa, control aéreo e inmigración, deben continuar trabajando, aunque no recibirán sus salarios hasta que se alcance un nuevo acuerdo presupuestario.

El cierre afecta principalmente a las agencias no esenciales del Gobierno, mientras que los servicios esenciales como el patrullaje fronterizo, los servicios policiales y la atención sanitaria siguen en funcionamiento. Sin embargo, instituciones como museos y parques nacionales se han visto obligadas a cerrar sus puertas.

El presidente Donald Trump había advertido sobre esta posibilidad y responsabilizó a los demócratas por la situación: “Quieren cerrarlo, así que al cerrarlo hay que hacer despidos. Así que estaríamos despidiendo a mucha gente que se verá muy afectada”.

Las consecuencias de la última vez

La duración del cierre es incierta y depende de que ambos partidos lleguen a un acuerdo sobre la ley de gastos. Este es el decimoquinto cierre de gobierno en la historia de Estados Unidos. El más reciente, ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019, duró 35 días y afectó los salarios de 800.000 empleados, causando retrasos en diversos servicios federales.

Los líderes de ambos partidos se culpan mutuamente por la situación. Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, acusa a los demócratas de priorizar a los inmigrantes en situación irregular en los presupuestos. Por su parte, los demócratas afirman que los republicanos están negando servicios médicos públicos a los trabajadores estadounidenses.

