Los efectos del cierre de gobierno en Estados Unidos: inminentes despidos masivos

En las últimas horas, la Casa Blanca se pronunció formalmente ante el cierre del gobierno federal, que inició a medianoche del 1 de octubre en Estados Unidos, después que el Congreso no lograra un consenso en materia financiera.

Los republicanos y los demócratas se responsabilizaron entre sí de no haber alcanzado un acuerdo.

El senador Chuck Schumer aseguró que “los republicanos paralizan el gobierno porque no se molestan en proteger la atención médica de los estadounidenses en todo el país”.

Trabajos paralizados y despidos inminentes por cierre de gobierno de EE. UU.

Al menos 13 departamentos como educación, trabajo y comercio e incluso sectores de la Nasa se ven afectados por el ‘shutdown’.

El cierre de gobierno en Estados Unidos traerá despidos inminentes, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt:

“Creemos que los despidos son inminentes. Son, lamentablemente, una consecuencia de este cierre gubernamental.

Unos 750.000 empleados federales quedan suspendidos temporalmente.

Solo quienes pertenecen a sectores esenciales como seguridad fronteriza, salud y servicio postal, entre otros, deben acudir a sus puestos normalmente. En ambos casos permanecen sin sueldo de manera indefinida.

Demócratas y republicanos se responsabilizan entre sí del ‘shutdown’

Los republicanos aseguran que no podían aceptar las exigencias de los demócratas porque beneficiaban en los presupuestos a la inmigración ilegal.

Mientras que los demócratas, por su parte, culpan a los republicanos de perjudicar ante la falta de consenso a los trabajadores de Estados Unidos.

Por ahora es incierto cuánto pueda durar este cierre de gobierno en el Estados Unidos.