Reconocido aeropuerto en Florida sería rebautizado con el nombre de Donald Trump: ¿de cuál se trata?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suscribió el lunes una propuesta legislativa que busca cambiar la denominación del Aeropuerto Internacional de Palm Beach para que lleve el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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La medida se da en un momento en el que el mandatario, tras su regreso a la Casa Blanca, ha promovido acciones orientadas a consolidar su presencia en espacios institucionales.

Aeropuerto en Florida sería rebautizado con el nombre de Donald Trump

La iniciativa plantea que la terminal aérea pase a llamarse “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, una modificación que, aunque ya cuenta con el respaldo estatal tras la firma del proyecto, aún no entra en vigor.

El proceso continúa abierto debido a que requiere completar trámites adicionales relacionados con derechos y aspectos administrativos.

En medio de este escenario, la Administración Federal de Aviación se pronunció para delimitar su rol frente a este tipo de decisiones.

¿Qué dicen las autoridades sobre el cambio de nombre del aeropuerto en Florida?

La entidad indicó en un comunicado que “cambiar el nombre de un aeropuerto es un asunto local y la FAA no aprueba cambios de nombre de aeropuertos”. No obstante, dejó claro que sí interviene en la verificación de requisitos técnicos indispensables para que el cambio pueda implementarse de manera operativa.

Entre esas funciones, la agencia debe garantizar que se realicen ajustes como la actualización de cartas de navegación, así como la modificación de bases de datos y sistemas relacionados con la identificación de la terminal aérea.

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Estos pasos son necesarios para asegurar la correcta operación del aeropuerto bajo su eventual nueva denominación.

El aeropuerto objeto de la propuesta se encuentra ubicado en las cercanías de Mar-a-Lago, el complejo residencial de Trump en Florida, lo que refuerza el contexto en el que surge esta iniciativa.

Por ahora, el cambio de nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach permanece en fase de trámite, a la espera de que se cumplan los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para su eventual ejecución.