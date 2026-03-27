Dólares estadounidenses tendrán un cambio de diseño para incluir la firma del presidente Trump

En un nuevo intento de la administración Trump por mantener su legado como cuadragésimo quinto y cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro dio a conocer que incluirán su firma en los dólares americanos.

Será, de acuerdo con historiadores y expertos en numismática, el primer presidente de los Estados Unidos en dejar su firma en los billetes de la moneda local.

Trump se suma así a una práctica que, de momento, ejercían únicamente el secretario del Tesoro y el tesorero de los EE. UU. desde 1914.

¿Cómo cambiaría el diseño de los dólares americanos al introducir la firma del presidente?

Se cree que la firma del presidente Trump aparecerá al lado de la firma que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, imprime en los billetes norteamericanos desde el cambio de Gobierno.

Según dijo, es por el aniversario número 250 de los EE. UU. y “no hay forma más impactante de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald Trump que los billetes de dólar estadounidense que llevan su nombre, y resulta muy apropiado que esta moneda histórica se emita con motivo del semiquincentenario”.

E, incluso, el tesorero Brandon Beach se mostró dispuesto a ceder su lugar al presidente, advirtiendo que “la huella del presidente en la historia como arquitecto del renacimiento económico de la Edad de Oro de Estados Unidos es innegable (…) Poner su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también bien merecido”.

Otros intentos de Trump por dejar huella:

Trump instaló tras el inicio de su segundo mandato placas conmemorativas en el paseo de la fama presidencial en la Casa Blanca, en las que destaca sus logros y critica los gobiernos de sus predecesores.

Además, agregó su nombre al Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas de Washington y ha promovido la idea de acuñar una moneda de dólar con su rostro, al igual que en una moneda conmemorativa de oro.