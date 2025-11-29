Afgano acusado de ataque a guardias nacionales en Washington será procesado por asesinato

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años acusado de abrir fuego contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, será imputado por asesinato en primer grado, luego de que una de las víctimas falleciera por las heridas sufridas.

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que la acusación inicial por asalto se elevará debido a nuevos elementos del caso y a la gravedad de los hechos.

Pirro calificó el ataque como una emboscada premeditada, ejecutada con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaba en las cercanías de la Casa Blanca, la víspera del Día de Acción de Gracias.

El presidente Donald Trump confirmó el jueves la muerte de Sarah Beckstrom, integrante de 20 años de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, quien se encontraba desplegada en la capital como parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal. El otro uniformado herido, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico.

Pirro aseguró que las autoridades continúan brindando acompañamiento a la familia del joven soldado y mantienen la esperanza de su recuperación.

Medios estadounidenses señalaron que Lakanwal habría pertenecido a las denominadas “unidades cero”, un cuerpo antiterrorista afgano entrenado y respaldado por la CIA durante la intervención militar estadounidense en Afganistán.

Las investigaciones revelan que el acusado vivía en el estado de Washington y viajó a través del país hasta llegar a la capital, donde finalmente perpetró el ataque.

El tiroteo ha reactivado intensos debates políticos en EE. UU., relacionados con el uso de militares en labores de orden interno, las políticas migratorias y las consecuencias de la guerra en Afganistán.

Tras el ataque, Trump anunció que suspenderá la migración desde “países del tercer mundo” y advirtió que podría revocar millones de visados otorgados durante la administración de Joe Biden, en un giro aún más duro de su postura antimigratoria.

Por su parte, altos funcionarios del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional afirmaron que Lakanwal ingresó al país bajo protocolos de asilo supuestamente debilitados tras la retirada militar de Afganistán.

Sin embargo, la organización AfghanEvac, que apoya la reubicación de refugiados afganos, defendió que ese grupo ha enfrentado algunos de los controles de seguridad más rigurosos dentro del sistema migratorio estadounidense.