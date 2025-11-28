CANAL RCN
Muere integrante de la Guardia Nacional baleada en Washington

Su compañero, Andrew Wolfe, de 24 años, se encuentra en estado crítico al igual que el tirador.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y redes sociales
Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
07:34 a. m.
En el Día de Acción de Gracias, que reúne a las familias estadounidenses, el presidente republicano, Donald Trump, lamentó la muerte de la soldado de 20 años, Sarah Beckstrom, víctima del tiroteo registrado en Washington D. C. el miércoles (26 de noviembre), por la tarde.

En una videollamada con miembros de las Fuerzas Armadas, quiso “expresar la angustia y el horror de la nación entera ante el ataque terrorista en la capital", por el que, nuevamente, arremetió contra los migrantes que “no aman ni aportan” nada a los Estados Unidos.

Más tarde, en un discurso televisado, Trump volvería a referirse al tema: "Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros”.

El segundo miembro en resultar herido, Andrew Wolfe, de 24 años, "está luchando por su vida”, pero “está muy mal", agregó el presidente.

¿Qué se sabe sobre el tirador, Rahmanullah Lakanwal?

La fiscal, Jeanine Pirro, reveló nuevos detalles sobre el caso. El agresor, al que advirtió haber elegido "el objetivo equivocado, la ciudad equivocada y el país equivocado", fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y nacionalidad afgana.

De acuerdo con las autoridades, llegó en septiembre del 2021 a los Estados Unidos, bajo la Operación Allies Welcome, con la que el Gobierno Biden permitió la entrada de refugiados afganos que, tras la llegada de los talibanes al poder, estuvieran en peligro.

Lakanwal sirvió al Ejército afgano y trabajó codo a codo con soldados estadounidenses, durante la guerra, que terminó con la victoria del grupo terrorista.

Aunque sus motivos aún son materia de investigación, se sabe que viajó desde el estado de Washington, al otro lado del país, en un vehículo particular y abrió fuego contra los uniformados, en inmediaciones a la Casa Blanca. Su estado es crítico.

