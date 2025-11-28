Afgano que mató a una Guardia Nacional y dejó a otra gravemente herido podría enfrentarse a pena de muerte

El afgano acusado de disparar contra dos Guardias Nacionales en Washington será inculpado por asesinato tras la muerte de uno de ellos, esta información se conoció un día después de que el presidente Donald Trump prometiera suspender la inmigración desde los "países del tercer mundo".

El autor de los disparos, identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue miembro de las ‘unidades cero’ de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, según medios estadounidenses. Por su parte la fiscal federal de Washington DC, Jeanine Pirro, aseguró que:

Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los cargos iniciales de asalto a asesinato en primer grado (…) es un asesinato premeditado. Hubo una emboscada con un arma contra personas que no sabían lo que se les venía encima.

¿Solicitarán pena de muerte para el afgano que atacó a la Guardia Nacional?

La fiscal general, Pam Bondi, había prometido el jueves solicitar la pena de muerte para Lakanwal, al que describió como un monstruo.

En la víspera del Día de Acción de Gracias, Lakanwal disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca, de acuerdo con la fiscal Pirro.

Su ataque dejó dos heridos: Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.

Ataque armado por parte de un afgano dejó una uniformada muerta y otro herido

Sarah Beckstrom, una integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, murió el jueves 27 de noviembre por la gravedad de sus heridas.

Mientras que Wolfe, su compañero, sigue luchando por su vida, según el presidente Trump.

"Aún tenemos esperanza", dijo Pirro sobre él. "Sigue en estado crítico. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia".

Ambos habían sido desplegados en la capital estadounidense como parte de la ofensiva del gobierno federal contra el crimen.