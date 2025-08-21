África inicia una campaña para cambiar el mapa mundial y ajustar tamaños

La campaña ‘Correct The Map’ (Corregir el mapa) impulsada por organizaciones como Africa No Filter y Speak Up Africa empieza a cobrar fuerza.

A su idea de cambiar la proyección de Mercator, diseñada con una serie de imprecisiones por el cartógrafo alemán Gerardus Mercator en el siglo XVI, por la proyección Equal Earth, del 2018, se sumó, recientemente, la Unión Africana.

RELACIONADO Estudiantes estaban presentando un examen y murieron por una explosión en África

Y es que, si bien el mapa de Mercator sirvió a los navegantes durante varios siglos, sus dimensiones se encuentran alejadas de la realidad, al punto en que Groenlandia, una isla con 2,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie, luce prácticamente igual que el continente africano, de 30,37 millones de kilómetros cuadrados.

¿Por qué África insiste en que el mapamundi debe actualizarse?

La proyección de Mercator amplía de manera desproporcionada el tamaño de los países cercanos al polo norte de la tierra, mientras, los países del centro y el sur parecen perder tamaño.

Según dijo la vicepresidenta del brazo ejecutivo de la Unión Africana, Selma Malika Haddadi a Reuters, “puede parecer que solo es un mapa, pero en realidad no lo es”.

Declaraciones en las que coincide Fara Ndiaye, subdirectora ejecutiva de Speak Up Africa, debido a que “es más que geografía, se trata realmente de dignidad y orgullo”, explicó; “los mapas configuran cómo vemos el mundo, y también cómo se percibe el poder. Entonces, al corregir el mapa, corregimos también la narrativa global sobre África”.

Promotores de la iniciativa buscan que gobiernos y organizaciones internacionales se sumen:

En una petición que circula en Internet para que Naciones Unidas, el Banco Mundial y medios de comunicación como la BBC adopten la proyección Equal Earth, ‘Correct The Map’ sugiere:

“Establecer una nueva norma y animar a otros a seguir su ejemplo para garantizar que África esté representada con exactitud como motor fundamental del crecimiento y el desarrollo mundiales.

Pero eso no es todo, desde Speak Up Africa buscan que los colegios cambien sus mapas y utilicen en las clases de geografía el mapa actualizado, que es bastante más fiel al tamaño real de los países:

"Estamos trabajando activamente para promover un currículo donde la proyección Equal Earth sea el estándar principal en todas las aulas", precisó Ndiaye.

Según Moky Maura, director ejecutivo de Africa No Filter "el tamaño actual del mapa de África es incorrecto (…) Es la campaña de desinformación más larga del mundo, y simplemente tiene que parar”. De ahí la insistencia en el cambio de proyección, un tema que podría discutirse en la próxima reunión de los 55 países miembros de la Unión Africana.