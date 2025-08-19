CANAL RCN
Internacional

Agencia de EE.UU. justificó la violenta detención de 'influencer' colombiana en Los Ángeles

El caso de la detención de una ciudadana colombiana en Los Ángeles generó indignación y llevó a un comunicado oficial de las autoridades.

Influencer Tatiana Martínez
FOTO: @martineztatiana_02 - IG

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
10:34 a. m.
El arresto de la 'influencer' colombiana Leidy Tatiana Mafla-Martínez, el cual se viralizó luego de ser transmitido en directo por TikTok, encendió la polémica nuevamente por las conductas contra los migrantes por parte de las autoridades de ese país.

El episodio ocurrió el pasado 15 de agosto en Los Ángeles, cuando agentes federales irrumpieron en la transmisión en vivo de Martínez para ejecutar su captura. Los videos muestran cómo fue sacada de su vehículo, arrastrada al pavimento y esposada, a pesar de que reiteraba no oponerse al arresto.

Testigos describieron la escena como un acto de fuerza desproporcionada que derivó en su desmayo y posterior traslado al White Memorial Hospital. Posteriormente, quedó bajo custodia migratoria.

La creadora de contenido, con más de 30.000 seguidores en TikTok, era reconocida por compartir alertas de redadas, consejos legales y denuncias de abusos policiales.

El ICE defendió la actuación de sus agentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) defendió la violenta intervención al calificar a la colombiana de "extranjera ilegal" con antecedentes penales. A través de un comunicado oficial, entregaron un extenso mensaje que genera debate en redes.

La agencia destacó que Martínez había ingresado de manera irregular en 2022 y contaba con una condena por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles, indicando que había sido liberada bajo el gobierno de Joe Biden. "Bajo la administración de Donald Trump y Kristi Noem, si infringe la ley, asumirá las consecuencias".

Debate en redes por las actuaciones justificadas del ICE

La detención de Tatiana Martínez generó reacciones inmediatas en redes. Miles de usuarios denunciaron un caso de violencia policial y persecución política, mientras que otros respaldaron la postura del ICE al señalar sus antecedentes judiciales.

El futuro judicial de la 'influencer' colombiana aún es incierto. Mientras permanece bajo custodia, su caso continúa generando todo tipo de comentarios alrededor de las políticas migratorias en el gobierno Trump.

