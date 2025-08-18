Donald Trump afirma que se organizará una cumbre para reunir a Putin y Zelenski
Luego de tres años y medio de guerra podría haber un cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania.
07:04 p. m.
El importante anunció llegó tras las intensas reuniones que se llevaron a cabo en las horas más recientes en la Casa Blanca entre Donald Trump, Volodímir Zelenski y demás líderes de la UE. La importante cumbre sería parte de las estrategias que se abordaron para conducir al fin de la guerra entre Kiev y Moscú.
Trump anuncia una cumbre para reunir a Putin y Zelenski
El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este lunes que comenzaría a organizar una importante cumbre entre los mandatarios Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, a la que seguirán conversaciones a tres partes en las que Trump participará.
"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar a determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", declaró Trump tras recibir al ucraniano y a líderes europeos en Washington.
Por su parte, el presidente de Ucrania manifestó su apoyo por la idea del mandatario estadounidense para encontrar una vía diplomática y ponerle fin a la guerra que sigue cobrando la vida de cientos de personas.
"Apoyamos la idea de Estados Unidos, y en particular del presidente Trump, de detener esta guerra y de encontrar una vía diplomática para ponerle fin. Y estamos listos para una negociación trilateral, como dijo el presidente”, añadió Zelenski.
Encuentro entre Trump, Zelenski y líderes de la UE
En el más reciente encuentro se discutieron algunas garantías de seguridad para el territorio y pueblo en Ucrania, de modo que, según Trump, estas serían proporcionadas por varios países europeos en coordinación con Washington.
Antes de la reunión multilateral se le vio a Trump y a Zelenski conversar en el Despacho Oval frente a un mapa de Ucrania que contenía el porcentaje del control que ejercen las fuerzas rusas en distintos territorios como Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk en donde aún hay enfrentamientos entre ambas partes.
Reacción internacional
Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz sostuvo que Ucrania no debería verse forzada a ceder la región del Donbás a Rusia, pues lo comparó con la eventualidad de que Estados Unidos entregue el estado de Florida.
"El pedido de Rusia a Kiev para que le ceda las zonas libres del Donbás es equivalente, para decirlo sin rodeos, a que Estados Unidos tenga que entregar Florida", declaró Merz a la prensa tras una reunión en la Casa Blanca.