Reconocida pareja de influencers murió en un trágico accidente: esto fue lo que sucedió

El mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado tras la muerte de una reconocida pareja de influencers.

Se trata de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, que se volvieron famosos en Youtube e Instagram por viajar por el mundo en su camioneta y registrar cada una de sus expediciones.

La muerte de la pareja fue el pasado 7 de agosto de 2025, luego de que se encontraban circulando por la Columbia Británica, en Canadá, y sufrieron un trágico accidente de tránsito.

¿Cómo fue el accidente en el que murieron Stacey Tourout y Matthew Yeomans, la reconocida pareja de influencers?

De acuerdo con lo que han revelado las autoridades policiales a cargo de la investigación y el esclarecimiento del caso, los influencers Stacey Tourout y Matthew Yeomans iban en su camioneta y, al parecer, perdieron el control y cayeron a un barranco que tiene aproximadamente 200 metros de altura.

De esa manera, quedaron en un terreno que no solo está lleno de piedras, sino que es de difícil acceso y, por lo tanto, las labores de rescate se dificultaron.

Según se ha conocido, apenas las autoridades llegaron al lugar de los hechos, encontraron a Matthew Yeomans sin signos vitales, mientras que advirtieron que Stacey Tourout aún tenía pulso.

Fue así como pidieron de inmediato un helicóptero y la trasladaron a una entidad hospitalaria de primer nivel, pero, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó la muerte al poco tiempo.

Los seguidores de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, los reconocidos influencers, siguen en shock tras su muerte

Cuando los familiares y el mánager de la reconocida pareja confirmaron la muerte, sus seguidores quedaron completamente impactados y expresaron múltiples mensajes de condolencias y luto en las redes sociales.

"Descansen en el dulce paraíso", "estarán conmigo en cada viaje", "qué pareja tan especial", "esto es absolutamente desgarrador" y "siempre supieron cómo vivir la vida", han sido algunas de las palabras escritas en Instagram.