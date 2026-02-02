Luto profundo: murió un reconocido comediante en un accidente de tránsito

El entorno del stand-up y el mundo digital se encuentra conmocionado tras la muerte de un reconocido comediante de Venezuela.

Ricardo Díaz, más conocido como Ricky D, se accidentó en Miami, Florida, Estados Unidos, mientras que iba conduciendo una moto y, desafortunadamente, perdió la vida en el lugar de los hechos.

La noticia fue confirmada por las autoridades estadounidenses y por su hermana, que redactó un desgarrador mensaje.

Así fue el accidente en el que murió Ricky D, el reconocido comediante de Venezuela

El pasado miércoles 28 de enero de 2026, Ricky Díaz, el comediante venezolano que estaba radicado en Estados Unidos, perdió el control de su moto, sufrió una fuerte colisión y, debido al impacto, se quedó sin signos vitales casi que de inmediato.

"Soy Katy, la hermana de Ricardo Díaz, Ricky D. Con profunda tristeza comparto que mi hermano ha partido a otro plano debido a un accidente de motocicleta. Su pérdida nos ha dejado con un dolor inmenso, especialmente porque él era un pilar fundamental en nuestro hogar y un gran apoyo para nuestra familia", comenzó redactando la ser querida del comediante venezolano, en GoFundMe.

"En este momento tan difícil, estamos recaudando fondos para cubrir los fatos derivados de su fallecimiento. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda y profudamente agradecido", se añadió.

¿Cuándo fue la última presentación de Ricky D, el reconocido comediante de Venezuela?

Ricky D, que ya había logrado conquistar a gran parte del público estadounidense, se presentó el 23 de enero de 2026, en el Improv Comedy Theatre de Miami, y recibió múltiples aplausos.

Además, ese mismo día, anunció que tenía un show programado para el 24 de febrero.

"Vuela alto, Ricky, te extrañaremos", "hasta siempre, hermano", "luz para ti", "descansa en paz" y "sentido pésame a su familiares", han sido algunas de las reacciones de los fanáticos.