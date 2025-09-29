CANAL RCN
“Ahórrate las lágrimas”: la Casa Blanca le responde a Ariana Grande tras criticar el mandato de Trump

Un nuevo escándalo se ha desatado tras las fuertes críticas que la cantante hizo sobre el gobierno de Trump en Estados Unidos.

Foto: AFP
Foto: AFP

septiembre 29 de 2025
07:11 p. m.
Una nueva polémica se ha desatado en torno a las fuertes críticas que el gobierno de Donald Trump suele recibir constantemente por parte de importantes figuras públicas de Estados Unidos.

En una nueva oportunidad, la cantante Ariana Grande se tomó sus redes sociales para hacer contundentes críticas al mandato del estadounidense.

Ariana Grande critica las políticas de Donald Trump

La intérprete de ‘Everyday’ se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir una publicación, originalmente de Matt Bernstein, que poseía un contundente texto en el que se cuestionaba a los votantes por el presidente Trump.

En dicha publicación se exaltan algunos de los impactos sociales que han tenido las redadas en contra de los migrantes, pues, según el texto, con estos “los inmigrantes han sido arrancados violentamente de sus familias y las comunidades han sido destruidas”.

Así mismo, se exalta el miedo que ha sido sembrado por parte de las autoridades ya que “las personas han sido culpadas de todo y viven con miedo”.

“¿Ya puedes tomarte unas vacaciones? ¿Eres más feliz? ¿El sufrimiento generalizado de otros te ha dado la recompensa que te prometió, o sigues esperando?”, finaliza el texto.

Aunque la cantante no añadió comentarios extras, en la historia de su cuenta, su publicación generó una gran controversia en las horas posteriores.

Portavoz de la Casa Blanca responde a Ariana Grande

Según declaraciones suministradas al medio internacional TMZ, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, refutó fuertemente la publicación de la artista, pues enalteció algunas de las acciones que, según la mujer, son consideradas como logros dentro del segundo mandato del magnate.

“Ahórrate las lágrimas, Ariana, porque las acciones del presidente Trump pusieron fin a la crisis inflacionaria de Joe Biden y están generando billones de dólares en nuevas inversiones. Incluso firmó una orden ejecutiva como por arte de magia que allanó el camino para que la FTC tomara medidas enérgicas contra Ticketmaster por estafar a los fans de los conciertos de Ariana Grande. ¡Mejórate pronto, Ariana!”, afirmó Desai.

