Murió adolescente que apuñaló a una profesora en escuela de Francia

El adolescente de 14 años que atacó con un cuchillo a una profesora en un centro educativo de Benfeld, noreste de Francia, falleció este domingo tras no recuperarse de las heridas que él mismo se provocó en el cuello. Así lo informaron fuentes cercanas a la investigación.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en el colegio Robert Schuman, donde el joven acuchilló a una profesora de música de 66 años, causándole heridas en el rostro. Tras el ataque, huyó en bicicleta sin agredir a nadie más.

Minutos después, al ser interceptado por la policía, se autoinfligió varias puñaladas en el cuello. Fue trasladado en estado crítico a un hospital, donde fue operado y mantenido en coma inducido, pero finalmente falleció.

De acuerdo con la ministra de Educación, Élisabeth Borne, el menor ya había sido sancionado en el pasado con una exclusión temporal debido a su fascinación por Hitler y las armas.

Sin embargo, no tenía antecedentes penales ni historial de violencia escolar.

El adolescente vivía en una situación compleja. Según información, estaba en condición de discapacidad, había estado bajo tutela de los servicios sociales desde bebé y, según la fiscalía, sufrió maltratos por parte de una familia de acogida que fue condenada en 2024.

El equipo educativo lo mantenía bajo observación, pues presentaba una situación de “fragilidad escolar”.

Las autoridades aún desconocen los motivos del ataque, que se suma a otros episodios violentos registrados en centros educativos franceses en los últimos meses.

En junio, un adolescente asesinó a una asistente educativa de 31 años, lo que generó fuerte preocupación en la comunidad escolar.

Ante el incremento de este tipo de hechos, la policía francesa ha intensificado los controles y realiza registros aleatorios de mochilas frente a colegios y liceos, como medida preventiva.