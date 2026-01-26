Air France celebra 50 años del primer vuelo comercial del Concorde

La aerolínea recordó cómo el 21 de enero de 1976 inauguró la era del transporte supersónico con una ruta entre París, Dakar y Río de Janeiro, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje. Medio siglo después, el legendario “Oiseau Blanc” vuelve a ocupar un lugar central en la memoria colectiva, como símbolo de innovación, lujo y excelencia aeronáutica.

Air France conmemora el 50 aniversario del primer vuelo comercial del Concorde, una aeronave que transformó para siempre la historia de la aviación y redefinió el concepto de viajar rápido y con lujo. El 21 de enero de 1976, el avión supersónico despegó desde París rumbo a Dakar y Río de Janeiro, marcando el inicio de una era que se extendió por casi tres décadas y convirtió al Concorde en un símbolo global de innovación tecnológica y prestigio.

Hoy, medio siglo después, la aerolínea francesa rinde homenaje a esta leyenda con un documental exclusivo y una colección especial de artículos conmemorativos que buscan mantener vivo su legado entre nuevas generaciones de viajeros y entusiastas de la aviación.

El histórico vuelo del Concorde que marcó una era

A las 12:40 del mediodía del 21 de enero de 1976, el Concorde con matrícula F-BVFA despegó en su primer vuelo comercial operado por Air France. Tras poco más de siete horas de trayecto, el avión llegó a Río de Janeiro, reduciendo a la mitad el tiempo habitual de un vuelo transatlántico.

El Concorde volaba a una altitud cercana a los 60.000 pies, el doble de lo habitual para aeronaves comerciales, permitiendo a los pasajeros observar la curvatura de la Tierra desde las ventanillas. Con una capacidad de 100 asientos y una velocidad de crucero de Mach 2.02 —equivalente a más de 2.100 kilómetros por hora—, se convirtió rápidamente en un referente de la aviación moderna.

Durante 27 años de operación, hasta su retiro en 2003, el Concorde no solo fue una proeza técnica, sino también un símbolo de la cooperación franco-británica y del espíritu pionero que impulsó la aviación civil en el siglo XX.

Documental exclusivo revive la leyenda del avión supersónico

Como parte de la conmemoración, Air France estrenará en su canal oficial de YouTube el documental “Concorde Air France: They Made the Legend Fly”, disponible desde el 21 de enero de 2026 a las 7:00 a. m. La producción ofrece cerca de 40 minutos de recorrido por la historia del avión, con testimonios de empleados que trabajaron directamente en sus operaciones, así como declaraciones de Benjamin Smith, CEO de Air France-KLM.

El documental busca no solo recordar los hitos técnicos del Concorde, sino también rescatar las historias humanas detrás de su éxito: pilotos, tripulantes de cabina, ingenieros y personal de tierra que contribuyeron a que este avión se convirtiera en uno de los más admirados del mundo.

Lujo, diseño y servicio: así era volar en el Concorde

Desde su vuelo inaugural, el Concorde destacó por una experiencia a bordo sin precedentes. Champagne, repostería gourmet y una atención personalizada formaban parte del estándar de servicio, convirtiendo cada trayecto en una experiencia exclusiva.

El interior fue diseñado por reconocidos creadores como Raymond Loewy, Pierre Gautier-Delaye y Andrée Putman, quienes adaptaron la estética de la cabina a distintas épocas, siempre manteniendo un sello de sofisticación y modernidad. Incluso los uniformes de las tripulantes fueron obra de casas de moda como Jean Patou y Nina Ricci, reflejando el vínculo entre aviación, diseño y alta costura.

Todo esto consolidó al Concorde como el máximo exponente del lujo en los cielos, una referencia que aún hoy inspira la experiencia premium en vuelos de larga distancia.

Colección Air France Legend: homenaje al ícono de la aviación

Para celebrar este aniversario, la aerolínea lanzó la colección Air France Legend, una línea de productos inspirados en las líneas aerodinámicas y el espíritu pionero del Concorde. La colección incluye modelos a escala del avión, pañuelos de seda, cuadernos, llaveros y otros artículos exclusivos, algunos en edición limitada.

Estos productos estarán disponibles a partir de febrero de 2026 en la tienda oficial de Air France y buscan conectar el pasado con el presente, resaltando la herencia cultural y tecnológica que representa el avión supersónico.

Un legado que sigue inspirando a la aviación moderna

Además de celebrar la innovación y el diseño, Air France también recordó a las víctimas del accidente ocurrido el 25 de julio de 2000, reafirmando su compromiso con la memoria, la seguridad y la excelencia aeronáutica.

Cinco décadas después de su primer vuelo comercial, el Concorde sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de avances tecnológicos en la aviación civil. Su historia no solo marcó una era, sino que continúa inspirando el desarrollo de nuevas generaciones de aeronaves más rápidas, eficientes y sostenibles.

Con esta conmemoración, Air France reafirma su identidad como una aerolínea que honra su pasado mientras mira hacia el futuro, manteniendo vivo el espíritu de innovación que hizo del Concorde una auténtica leyenda de los cielos.