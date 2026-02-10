CANAL RCN
Deportes

‘Chicho’ Arango tiene listo su debut con Atlético Nacional: fecha, hora y canal para ver

El delantero Cristian el ‘Chicho’ Arango ya tiene todo listo para debutar oficialmente con Atlético Nacional.

Chicho
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
10:22 a. m.
Cristian el ‘Chicho’ Arango está a punto de vivir su primer capítulo oficial con Atlético Nacional. El delantero, uno de los refuerzos más importantes del club para esta temporada, ya tiene todo listo para debutar con la camiseta verdolaga después de varios días de espera por la documentación necesaria para su habilitación.

El atacante llegó a Medellín hace algunas semanas procedente de la Major League Soccer, donde venía actuando en el fútbol de los Estados Unidos. Sin embargo, su estreno con el conjunto antioqueño se había retrasado debido a trámites administrativos relacionados con su transferencia internacional. Esa situación ya fue solucionada, según informó el propio club, por lo que el jugador quedó a disposición del cuerpo técnico encabezado por Diego Arias.

Documentación en regla y a disposición del técnico

La habilitación del ‘Chicho’ era uno de los temas más esperados por la hinchada verdolaga. El delantero se venía entrenando con normalidad junto al resto del plantel, pero no podía ser convocado oficialmente hasta que llegara toda la documentación desde Estados Unidos.

Con los papeles en regla, el cuerpo técnico podrá contar con el atacante para los compromisos oficiales. Arango llega con la misión de aportar goles, liderazgo ofensivo y experiencia internacional a un equipo que busca ser protagonista tanto en la Liga BetPlay como en los torneos continentales.

Su paso por la MLS lo consolidó como un delantero de área efectivo, con buena movilidad y capacidad para definir en momentos clave. Esas características fueron determinantes para que Nacional apostara por su fichaje como uno de los nombres fuertes del proyecto deportivo.

Posible estreno ante Fortaleza

El debut oficial del ‘Chicho’ podría darse este jueves 12 de febrero, cuando Atlético Nacional reciba a Fortaleza en compromiso correspondiente a la Liga BetPlay. Todo indica que el delantero hará parte de la convocatoria y tendría sus primeros minutos en cancha con la camiseta verde.

El partido está programado para las 8:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio Atanasio Girardot y contará con transmisión de Win Sports+. Será una nueva oportunidad para que el equipo antioqueño siga sumando puntos en el campeonato y, al mismo tiempo, para que uno de sus refuerzos más esperados comience a escribir su historia con el club.

La expectativa entre los aficionados es alta. La llegada de Arango ha generado ilusión por su capacidad goleadora y por el recorrido que trae desde el exterior. Ahora, con todos los trámites superados, el delantero está listo para saltar a la cancha y demostrar por qué fue uno de los fichajes más celebrados del mercado.

