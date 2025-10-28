CANAL RCN
Internacional

Al menos 20 muertos, entre policías y criminales, durante operación antidrogas en Brasil

Al menos 18 presuntos criminales y varios policías murieron durante el mayor operativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro.

Foto: AFP

AFP

octubre 28 de 2025
11:18 a. m.
La mayor operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro dejó un balance fatal.

Según informó el gobernador estatal, al menos 18 criminales y varios policías murieron durante las operaciones policiales efectuadas en las barriadas de Río durante este 28 de octubre.

El gobernador, Claudio Castro, informó que hay "56 criminales arrestados hasta el momento y 18 neutralizados".

Así fue el mega operativo contra en narcotráfico en Río de Janeiro

Unos 2.500 policías participaron del operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Río de Janeiro, indicó el gobierno estatal en la red social X.

Los uniformados ingresaron en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha, en el norte de la ciudad, a bordo de 32 vehículos blindados.

Dos helicópteros y varios drones acompañan el operativo, que sigue en desarrollo.

"Los batallones están en estado de atención y alerta ante posibles represalias", agregó el gobernador.

Castro publicó además un video en X de un dron lanzando un proyectil desde el cielo.

"Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones".

Polémica por operativos contra el crimen en Río de Janeiro

La Corte Suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a estos operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud.

Estas medidas, sin embargo, fueron levantadas este año por decisión del Supremo.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de abordaje, alegando que tiene una baja eficacia contra las organizaciones criminales.

La comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa del estado anticipó que exigirá "explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Río en escenario de guerra y barbarie", en un mensaje enviado a la AFP por la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, casi dos por día.

