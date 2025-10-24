Encuentran sin vida a joven colombiano en Brasil: familia pide ayuda para su repatriación

La búsqueda de Iverth Samuel Bonilla Arias, un joven colombiano de 22 años reportado como desaparecido en Brasil, terminó en tragedia.

Su cuerpo fue hallado sin vida en el estado de Paraná, luego de diez días de intensa búsqueda por parte de sus padres, quienes viajaron al país para intentar localizarlo.

El joven se encontraba de visita en Brasil y no conocía bien la ciudad. El lunes 13 de octubre, alrededor del mediodía, salió de la vivienda donde se hospedaba, ubicada en el barrio Vila C. Nova de Foz do Iguazú, y desde entonces no se conoció más información sobre su paradero.

Encuentran sin vida a Samuel Bonilla luego de 10 días desaparecido en Brasil

Según información revelada por la familia de Samuel, el joven salió de su hospedaje sin celular y sin sus documentos.

Durante los días que permaneció desaparecido, sus padres pidieron ayuda a la ciudadanía y autoridades de Brasil, Argentina y Paraguay, debido a la ubicación geográfica de Nova de Foz do Iguazu.

“Nuestro hijo ha muerto”: padre de Samuel Bonilla

“Con profunda tristeza informamos que Samuel fue encontrado sin vida. Agradecemos de corazón a todos quienes nos ayudaron y acompañaron en la búsqueda. Estamos en proceso de repatriación; cualquier contribución voluntaria es bienvenida”, informó Fabián Bonilla, padre del joven, a través de su cuenta de TikTok.

En otro de los videos compartidos, el padre solicitó ayuda para la repatriación de su cuerpo a Colombia y realizar las exequias. “Sé que muchos corazones quieren poner su granito de arena. No sé si sean 8 o 10 días que pueda tener a mi hijo en Bogotá, hasta ese día volveré”, dijo desde Brasil.

Por su parte, las autoridades brasileñas adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.