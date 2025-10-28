CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos confirma nuevo ataque en el Pacífico: 14 personas murieron y una sobrevivió

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que fueron tres ataques contra cuatro embarcaciones supuestamente operadas por "organizaciones terroristas" en el Pacífico oriental.

Foto: captura video @SecWar

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
09:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Siguen los ataques de Estados Unidos en el océano Pacífico. Esta vez, cuatro lanchas fueron bombardeadas por, supuestamente, transportar drogas por "rutas conocidas de narcotráfico".

Colombia rechaza destrucción de lancha en el Pacífico y le hace un llamado a Estados Unidos
RELACIONADO

Colombia rechaza destrucción de lancha en el Pacífico y le hace un llamado a Estados Unidos

La información fue confirmada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien a través de su cuenta de X informó que 14 personas murieron y una más sobrevivió.

De acuerdo con el funcionario, las embarcaciones se encontraban bajo el radar de los servicios de inteligencia estadounidenses, por lo que fueron atacadas mientras navegaban en el Pacífico oriental.

¿Qué se sabe de las víctimas de este nuevo ataque?

Hasta antes de este nuevo embate se tenía información oficial sobre 10 ataques con 43 muertos en el Caribe y el Pacífico, desde que la administración Trump inició su guerra contra los carteles del narcotráfico en América Latina.

RELACIONADO

Esta vez, las autoridades confirmaron que ocho "narcoterroristas" fueron dados de baja en el primer ataque contra dos de las embarcaciones.

En el segundo golpe, murieron cuatro hombres más; mientras que en el tercero, contra la cuarta lancha, fallecieron tres personas.

Según el reporte, una persona sobrevivió, la cual es buscada por el Comando Sur de Estados Unidos (US SOUTHCOM) y las autoridades mexicanas en aguas internacionales, en donde ocurrieron los bombardeos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huracanes

“El peor desastre en la historia de Jamaica lo va a causar Melissa”: Max Henríquez, meteorólogo colombiano

Huracanes

🔴En vivo | Huracán Melissa se acerca a Jamaica con un pronóstico devastador

Estados Unidos

Nueva norma para extranjeros en EE.UU.: datos biométricos serán exigidos al entrar y salir del país

Otras Noticias

ELN

Gobierno habría ignorado solicitud de canje para liberar a los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN

Temen que el "juicio revolucionario" anunciado por el ELN termine en tragedia, como ha ocurrido antes.

Artistas

Dura confesión de la mamá de B-King: "Mi hijo me susurra mucho"

Tras más de un mes de la muerte del artista colombiano en México, Adriana Salazar reveló cómo ha llevado el duelo y entregó detalles de las investigaciones.

Santa Fe

Santa Fe analiza el regreso de Peirano, así como otros DT: los técnicos que suenan

Comercio

Lanzan descuentos de más del 50% en tecnología antes del cierre de octubre: estos son los almacenes

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja