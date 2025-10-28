Estados Unidos confirma nuevo ataque en el Pacífico: 14 personas murieron y una sobrevivió

Siguen los ataques de Estados Unidos en el océano Pacífico. Esta vez, cuatro lanchas fueron bombardeadas por, supuestamente, transportar drogas por "rutas conocidas de narcotráfico".

La información fue confirmada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien a través de su cuenta de X informó que 14 personas murieron y una más sobrevivió.

De acuerdo con el funcionario, las embarcaciones se encontraban bajo el radar de los servicios de inteligencia estadounidenses, por lo que fueron atacadas mientras navegaban en el Pacífico oriental.

¿Qué se sabe de las víctimas de este nuevo ataque?

Hasta antes de este nuevo embate se tenía información oficial sobre 10 ataques con 43 muertos en el Caribe y el Pacífico, desde que la administración Trump inició su guerra contra los carteles del narcotráfico en América Latina.

Esta vez, las autoridades confirmaron que ocho "narcoterroristas" fueron dados de baja en el primer ataque contra dos de las embarcaciones.

En el segundo golpe, murieron cuatro hombres más; mientras que en el tercero, contra la cuarta lancha, fallecieron tres personas.

Según el reporte, una persona sobrevivió, la cual es buscada por el Comando Sur de Estados Unidos (US SOUTHCOM) y las autoridades mexicanas en aguas internacionales, en donde ocurrieron los bombardeos.