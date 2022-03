Alcalde de Kiev dice que es "pura mie..." que Rusia solo ataque objetivos militares

En medio del continuo conflicto entre Rusia y Ucrania, siguen los ataques militares contra las ciudades, así como el masivo éxodo de civiles huyendo de la guerra. La ONU reporta que más de tres millones de personas han salido del país desde que comenzó la invasión rusa.

Miles de ciudadanos ucranianos han decidido enlistarse al ejército de su país para defenderlo y repeler la ofensiva rusa. Una persona que hace parte de la fuerza armada el el alcalde de Kiev y exboxeador profesional, Vitaly Klitschko.

El excampeón de pesos pesados del mundo entró algunos años atrás a la política, y se enlistó al ejército antes de que empezara el conflicto. Ahora, en medio de la invasión de Rusia a su país, está combatiendo a los ocupantes.

Por otro lado, en una entrevista que concedió a un medio internacional que reporta el conflicto en Ucrania, el periodista le preguntó a Klitschko sobre los ataques. Este le dijo al alcalde de Kiev que "Putin solo estaba atacando objetivos militares".

Con cara de indignación y rabia, Vitaly Klitschko miró al reportero y le afirmó que eso es "pura mierda".

Seguido a esto, el exboxeador señaló a un edificio de civiles y le preguntó "¿es esto un objetivo militar?".

