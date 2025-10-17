Gustavo Angarita: así fue su trayectoria actoral y las producciones en las que participó

En la tarde del 17 de octubre se confirmó el fallecimiento del reconocido actor colombiano Gustavo Angarita, quien perdió la batalla contra el cáncer.

Así se conoció la noticia del fallecimiento de Gustavo Angarita

La información fue confirmada por su sobrina Sandra Eichler, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de varias fotografías junto a él.

“Hasta luego, tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia; un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona”, expresó Sandra.

La noticia generó una ola de mensajes de admiración y tristeza por parte de colegas, seguidores y figuras del entretenimiento, quienes lamentaron profundamente la partida del actor.

La trayectoria de Gustavo Angarita

El nombre de Gustavo Angarita empezó a ganar reconocimiento en las décadas de los 80 y 90, tras su primer papel protagónico en la novela Rasputín (1979), considerada una de sus interpretaciones más memorables.

A lo largo de su carrera, participó en más de 25 novelas y series de televisión, además de actuar en alrededor de 15 películas. Su talento fue reconocido con varios premios, entre ellos dos India Catalina:

Mejor actor de reparto en telenovela o serie por Hombres (1997).

Mejor actor principal por La casa de las dos palmas (1991).

También hizo parte de producciones icónicas como 'En los tacones de Eva', 'Aquí no hay quien viva', 'Chepe Fortuna', 'Casa de reinas' y 'Bellas calamidades'.

En 2016 participó en 'La ley del corazón', y su última aparición en televisión fue en 2021, en la serie Interiores. En las películas destacadas se encuentra 'Kalibre 35'; ‘La pena máxima’, ‘Bolívar soy yo’, ‘Los 33’, ‘La bestia’ y ‘El olvido que seremos’.