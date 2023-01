Atención: Alemania enviará sus tanques de guerra a Ucrania a pesar de oposición de Rusia

Alemania autorizó la entrega de tanques Leopard 2 a Ucrania, anunció este miércoles el portavoz del gobierno alemán, Seffen Hebestreit.

Alemania entregará a Ucrania 14 tanques Leopard 2A6 procedentes de las reservas de su ejército, y permitirá a los países europeos que lo deseen suministrar a Kiev los blindados que poseen.

El modelo 2A6 es más reciente y perfeccionado que los 2A4 que quieren entregar Polonia y Finlandia.

"El objetivo es reunir rápidamente dos batallones de tanques Leopard 2 para Ucrania", dijo el portavoz alemán tras el consejo de ministros celebrado este miércoles.

Al mismo tiempo, el entrenamiento de las fuerzas ucranianas en el uso de estos tanques "comenzará pronto en Alemania", añadió el portavoz.

El paquete acordado tras unas intensas negociaciones con los aliados de Ucrania incluye apoyo logístico, munición y mantenimiento de estos tanques de combate.

"Esta decisión concuerda con nuestra línea, que consiste en apoyar a Ucrania con todas nuestras capacidades. Actuamos de manera estrechamente coordinada y concertada a nivel internacional", dijo en el comunicado el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz.

El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, se congratuló el miércoles de que Alemania haya autorizado la entrega de tanques Leopard a Ucrania, calificándolo como la "decisión correcta por parte de aliados de la OTAN y amigos".

"Junto a los Challenger 2" británicos, los tanques alemanes "reforzarán la potencia de fuego defensiva de Ucrania" contra la invasión rusa, tuiteó.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ