CANAL RCN
Colombia

Contraloría le pone la lupa al billonario contrato con Saab por la compra de aviones Gripen

Días después del anuncio del contrato, ha habido inquietudes en cuanto al precio de los aviones.

Aviones Gripen.
Aviones Gripen. Foto: Saab.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
03:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno y la empresa sueca Saab firmaron oficialmente el acuerdo para la compra de los aviones Gripen.

Presidente Petro firmó el contrato para la compra de 17 aviones Gripen a una empresa Sueca
RELACIONADO

Presidente Petro firmó el contrato para la compra de 17 aviones Gripen a una empresa Sueca

Desde hace varios años, comenzaron los trámites para renovar la flota aérea. A pesar de sus resultados y capacidades operativas, lo cierto es que tras más de 30 años sirviéndole al país, era necesario el cambio de los Kfir.

Colombia optó por los Gripen: la espera por el contrato duró meses

Con la llegada de Gustavo Petro al poder, se escucharon ofertas. Aparte de la sueca, estuvo una francesa y la estadounidense, esta última con modelos F16. A inicios de abril, se informó que Saab fue la escogida.

Los meses pasaron y el contrato aún no se había firmado. Fue entonces cuando en octubre, el ministro Pedro Sánchez señaló que faltaban por ultimar detalles mínimos. Finalmente, la esperada noticia llegó en la tarde del viernes 14 de noviembre.

Alto ejecutivo de Saab habló sobre compra de aviones Gripen por Colombia: “Alianza duradera”
RELACIONADO

Alto ejecutivo de Saab habló sobre compra de aviones Gripen por Colombia: “Alianza duradera”

Colombia y Saab acordaron la compra de 17 aviones Gripen E/F. Este modelo se destaca por sus sensores, radares, sistemas de simulación y practicidad para los pilotos. No por nada Brasil, Tailandia y Sudáfrica también los han comprado.

Las cifras del Gobierno apuntan que el acuerdo se cerró por 3.135 millones de euros, lo que se traduce en más de 13 billones de pesos. Además, el proceso de pago y entrega constará de siete años. Entonces, para 2032 se espera que los 17 aviones estén volando por el territorio nacional.

La información solicitada por la Contraloría

No obstante, se cuestionó el pago, comparando los negocios con otros países. La Contraloría le puso la lupa a esta situación, en aras de corroborar supuestos sobrecostos.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, le envió una carta al ministro Sánchez solicitando información del negocio. El Ministerio de Defensa entonces deberá presentar los siguientes documentos:

  • Copia del expediente contractual, incluyendo la etapa precontractual.
  • Copia del contrato.
  • Soportes sobre las otras opciones, como la de Francia y Estados Unidos. Se debe especificar por qué se optó por Saab y los Gripen.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Juan Guillermo Zuluaga retiró su aspiración presidencial

Antioquia

Hay cierre total en la vía Los Llanos – Tarazá por explosión que levantó la calzada

Santa Marta

Cayó por quinta vez alias Pipe Bareta, señalado jefe de sicarios en Ciénaga: ¿por qué estaba libre?

Otras Noticias

Miss Universo

¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025

La herramienta realiza su predicción sobre el destino de Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025.

Selección Colombia

Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026

La selección Colombia conoció los posibles rivales para el Mundial de Estados Unidos 2026.

Estados Unidos

Documentos del caso Epstein: Trump enfrenta presión por transparencia tras aprobación del Congreso

Finanzas personales

Innovación energética: empresas adoptan sistemas que disminuyen hasta un 35% su gasto de electricidad

Cuidado personal

Alimentarse en exceso durante episodios de estrés: expertos explican la relación