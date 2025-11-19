Contraloría le pone la lupa al billonario contrato con Saab por la compra de aviones Gripen

El Gobierno y la empresa sueca Saab firmaron oficialmente el acuerdo para la compra de los aviones Gripen.

Desde hace varios años, comenzaron los trámites para renovar la flota aérea. A pesar de sus resultados y capacidades operativas, lo cierto es que tras más de 30 años sirviéndole al país, era necesario el cambio de los Kfir.

Colombia optó por los Gripen: la espera por el contrato duró meses

Con la llegada de Gustavo Petro al poder, se escucharon ofertas. Aparte de la sueca, estuvo una francesa y la estadounidense, esta última con modelos F16. A inicios de abril, se informó que Saab fue la escogida.

Los meses pasaron y el contrato aún no se había firmado. Fue entonces cuando en octubre, el ministro Pedro Sánchez señaló que faltaban por ultimar detalles mínimos. Finalmente, la esperada noticia llegó en la tarde del viernes 14 de noviembre.

Colombia y Saab acordaron la compra de 17 aviones Gripen E/F. Este modelo se destaca por sus sensores, radares, sistemas de simulación y practicidad para los pilotos. No por nada Brasil, Tailandia y Sudáfrica también los han comprado.

Las cifras del Gobierno apuntan que el acuerdo se cerró por 3.135 millones de euros, lo que se traduce en más de 13 billones de pesos. Además, el proceso de pago y entrega constará de siete años. Entonces, para 2032 se espera que los 17 aviones estén volando por el territorio nacional.

La información solicitada por la Contraloría

No obstante, se cuestionó el pago, comparando los negocios con otros países. La Contraloría le puso la lupa a esta situación, en aras de corroborar supuestos sobrecostos.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, le envió una carta al ministro Sánchez solicitando información del negocio. El Ministerio de Defensa entonces deberá presentar los siguientes documentos: