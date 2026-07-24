Alex Saab se declara no culpable por lavado de activos en Estados Unidos

En medio del proceso por hechos relacionados con presunto narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, Alex Saab ha sido catalogado como el testigo estrella por el vínculo que ha tenido con el venezolano.

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Saab, quien fue ministro de Industria y Producción Nacional en Venezuela, ha sido señalado como el supuesto testaferro de Maduro. Desde inicios del nuevo milenio, ha tenido negocios relacionados con la construcción.

¿Cuál es la relación de Saab con Maduro?

En 2020, ocurrió un hecho que marcó su vida: lo capturaron cuando estaba en Cabo Verde. Las autoridades de Estados Unidos lo estaban siguiendo por presuntamente blanquear dinero y hacer parte de una red de corrupción con sobrecostos en las cajas de alimentos subsidiados en Venezuela.

Un año después, en octubre de 2021, lo extraditaron al país norteamericano. Sin embargo, en diciembre de 2023 hubo un giro inesperado en el proceso luego de que el entonces presidente Joe Biden le concediera el indulto.

Aunque esta decisión estuvo atada a un canje con estadounidenses que estaban retenidos en Venezuela. Fue en 2024 cuando Maduro lo escogió para que tomara las riendas del Ministerio de Industria.

De la captura al indulto: así fue el primer proceso de Saab

La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó el punto final de Maduro en Venezuela, debido a que Estados Unidos llevó a cabo una operación que resultó con su captura. Tras esto, el siguiente objetivo era Saab.

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Fue el 16 de mayo cuando lo extraditaron. En Estados Unidos lo acusan por lavado de dinero y otros delitos financieros. Se cree que fue la mente detrás de una red que desvió dinero del programa CLAP.

La acusación menciona que habría utilizado bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares obtenidos del programa y de la venta ilegal de petróleo.

AFP y Reuters conocieron que este viernes 24 de julio, Saab no compareció ante el tribunal federal de Miami y delegó su declaración con sus abogados, en la que se declaró no culpable.