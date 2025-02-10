CANAL RCN
Internacional

Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador fue recapturado en Medellín

El gobierno de Daniel Noboa ofrecía una millonaria recompensa tras su fuga de una cárcel en mayo.

Foto: Freepik / @DanielNoboaOk

AFP

octubre 02 de 2025
06:52 p. m.
El jefe de una de las principales bandas criminales de Ecuador, por quien el gobierno ofrecía un millón de dólares tras su fuga de una cárcel hace cuatro meses, fue recapturado en Colombia, anunció el presidente Daniel Noboa.

Rolando Gómez, alias Fede, considerado líder de Los Águilas, uno de los brazos armados de la poderosa banda Los Choneros, fue detenido en Medellín, informaron autoridades ecuatorianas.

"Fue localizado en un barrio de esa ciudad con una cédula ecuatoriana y con otra identidad en la que constaba como Eder Alberto Estacio Gómez", dijo en X el ministro de Interior ecuatoriano, John Reimberg.

Alias Fede, cabecilla de una célula de ‘Los Choneros’ cayó en Medellín

"Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias", escribió Daniel Noboa en X acompañado de una fotografía sin camiseta de Gómez, que deja ver su torso cubierto por un gran tatuaje.

Gómez, de 39 años, fue arrestado en enero durante una operación policial. Pero se fugó en junio de una penitenciaría del puerto de Guayaquil (suroeste) vestido de militar, según medios locales, cuando el sistema carcelario de Ecuador está bajo control de las Fuerzas Armadas.

Según la policía colombiana, el fugitivo ecuatoriano se encontraba en Medellín "buscando alianzas" con narcos "locales e internacionales" para extender sus redes de tráfico de droga y "establecer nuevas rutas".

‘Los Águilas’, la red criminal al mando de alias Fede

Se presume que el grupo Los Águilas, como la mayoría de las agrupaciones criminales de Ecuador, está aliado con carteles mexicanos, de países balcánicos y guerrillas colombianas.

Los criminales "no tendrán lugar dónde esconderse y se quedarán donde deben estar: tras las rejas", aseguró Reimberg.

Noboa declaró en 2024 al país en un conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Ecuador, uno de los países más violentos de Latinoamérica, registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024.

