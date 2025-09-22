CANAL RCN
Deportes

Revelan las graves amenazas contra Jonathan González, el futbolista asesinado a tiros en Ecuador

El futbolista fue asesinado mientras que se encontraba en una vivienda junto a su cuñado.

Foto: Independiente del Valle en redes sociales.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jonathan 'Speedy' González, el futbolista que tenía 31 años y jugaba en el equipo 22 de Julio, de la Serie B de Ecuador, fue asesinado el pasado 19 de septiembre de 2025.

De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, el exjugador del Club León, Olimpia e Independiente del Valle estaba en una vivienda ubicada en Esmeraldas, Ecuador, y unos hombres armados dispararon, lo hirieron a la altura de la cabeza y le causaron la muerte casi que de inmediato.

Luto profundo en el fútbol: jugador subcampeón de Copa Libertadores fue asesinado a tiros
RELACIONADO

Luto profundo en el fútbol: jugador subcampeón de Copa Libertadores fue asesinado a tiros

Además, durante el trágico hecho también falleció un hombre identificado como Darío Batallas, que era el cuñado de Jonathan González, el jugador que fue finalista de la Copa Libertadores con Olimpia de Paraguay.

Apenas se reportó este suceso, las autoridades llegaron de inmediato para hacer el levantamiento de los cuerpos, recolectar pruebas y abrir una investigación exhaustiva.

Es así como se ha podido conocer que, según los testimonios de algunos familiares de Jonathan González, el jugador ecuatoriano había recibido múltiples amenazas en el último tiempo.

Estas son las amenazas que habría recibido Jonathan González, el futbolista de Ecuador que fue asesinado a tiros

Tras los primeros testimonios, se ha informado que, presuntamente, unos grupos relacionados con las apuestas ilegales presionaron en múltiples ocasiones a Jonathan González para que perdiera partidos con el club 22 de Julio y, además, interviniera en goles en contra.

Sin embargo, el futbolista no accedió a esa petición y, por lo tanto, habría comenzado a recibir una gran cantidad de amenazas de muerte.

Lo que se ha filtrado es que, en más de una ocasión, al futbolista le llegaron fotos inesperadas cerca al lugar de entrenamiento.

Además, antes de su asesinato, ya había sido víctima de un atentado en el que su carro recibió varios disparos de bala.

Este fue el mensaje de luto de la Federación de Fútbol de Ecuador tras la muerte del futbolista Jonathan González

Luego de que se confirmó el asesinato de Jonathan González, la Federación de Fútbol de Ecuador emitió un sentido comunicado.

Tragedia: murió estrella del fútbol segundos después de marcar un gol
RELACIONADO

Tragedia: murió estrella del fútbol segundos después de marcar un gol

"La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamenta con gran pesar el sensible deceso de quien en vida fue Jonathan González, jugador del 22 de Julio F.C. Acompañamos con profundo pesar a su familia, a sus compañeros y a todo el equipo. Nos unimos a su dolor y paz en su tumba", escribieron.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 12: hubo remezón entre los grandes

Conmebol

Conmebol se pronunció y reconoció error de Andrés Rojas en Libertadores: esto dijo

Balón de Oro

Filtran quien sería el ganador del Balón de Oro 2025: este sería el elegido

Otras Noticias

La casa de los famosos

Preocupa el estado de salud del bebé de Tania Valencia tras su nacimiento

Tania Valencia anunció la llegada de su hijo, quien nació antes de lo previsto y actualmente permanece bajo cuidado médico.

Bogotá

Así fueron las primeras 48 horas de vida de Wayra, la cóndor de los Andes

La Fundación Parque Jaime Duque celebra el nacimiento de Wayra, una cría de cóndor que se suma al programa de conservación de esta especie amenazada en los Andes.

Dólar

El dólar en Colombia sigue en sus niveles más bajos del año: así se cotiza este 22 de septiembre

Artistas

Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente

Alimentos

Kéfir, el superalimento probiótico que mejora tu salud intestinal