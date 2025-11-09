CANAL RCN
Internacional

Ataque armado en Ecuador dejó cuatro personas muertas, entre ellas un futbolista

Pistoleros vestidos con uniformes policiales abrieron fuego contra las víctimas que estaban hospedadas en un hotel de la ciudad de Manta.

Foto: Referencia - Policía Ecuador

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
09:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuatro personas fueron asesinadas en un ataque armado en la costa de Ecuador, entre ellos un futbolista de un equipo de la segunda categoría, informó la Policía.

En Ecuador cayeron 26 disidentes de los Comandos de Frontera con millonarias propiedades
RELACIONADO

En Ecuador cayeron 26 disidentes de los Comandos de Frontera con millonarias propiedades

Pistoleros vestidos con uniformes policiales abrieron fuego la noche del miércoles contra las víctimas que estaban hospedadas en un hotel de la ciudad de Manta, uno de los focos de violencia del narcotráfico en Ecuador, señaló la policía en un parte.

En el hecho criminal otras dos personas resultaron heridas.

Ecuador es una de las naciones más violentas de la región a causa de la guerra entre bandas que aprovechan sus puertos estratégicos, su economía dolarizada y la corrupción.

Secretario de Estado de EE. UU. anunció ayuda financiera y apoyo a Ecuador
RELACIONADO

Secretario de Estado de EE. UU. anunció ayuda financiera y apoyo a Ecuador

Entre los fallecidos está Maicol Valencia, un jugador de 23 años del equipo Exapromo Costa que este sábado debía jugar contra Deportivo Quito. De acuerdo con medios locales, el futbolista fue presentado en el equipo el mismo día de la masacre.

Valencia "resultó víctima colateral del ataque dirigido hacia otras personas ajenas a nuestro club", señaló el club Exapromo en un comunicado.

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito
RELACIONADO

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito

Agregó que uno de los heridos también es futbolista del elenco y se encuentra hospitalizado.

Por ahora se desconocen las razones del ataque.

De acuerdo con la policía, los atacantes llegaron en una camioneta blanca que posteriormente fue quemada en otro sector de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

24 años del 11 de septiembre de 2001: así se recuerda a las víctimas en Estados Unidos

Estados Unidos

Desde la cárcel, asesino de joven ucraniana reveló por qué lo hizo: escalofriante relato de DeCarlos

Donald Trump

Donald Trump condenó el asesinato de Charlie Kirk, activista y reconocido líder

Otras Noticias

La casa de los famosos

¿Melissa Gate tendría una colaboración musical con Karol G? Esto dijo

Melissa Gate compartió detalles sobre sus nuevos proyectos musicales y con cuáles artistas le gustaría colaborar.

ELN

Familias de soldados asesinados en Bolívar y Norte de Santander exigen justicia tras ataques del ELN

Los seres queridos de los uniformados fallecidos en recientes enfrentamientos con grupos armados ilegales buscan respuestas y reclaman acciones contra la violencia en Colombia.

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras victoria de Millonarios ante Pasto

Dólar

Precio del dólar sorprendió este 11 de septiembre tras dura caída: así se cotiza hoy la divisa

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos