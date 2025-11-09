Ataque armado en Ecuador dejó cuatro personas muertas, entre ellas un futbolista

Cuatro personas fueron asesinadas en un ataque armado en la costa de Ecuador, entre ellos un futbolista de un equipo de la segunda categoría, informó la Policía.

RELACIONADO En Ecuador cayeron 26 disidentes de los Comandos de Frontera con millonarias propiedades

Pistoleros vestidos con uniformes policiales abrieron fuego la noche del miércoles contra las víctimas que estaban hospedadas en un hotel de la ciudad de Manta, uno de los focos de violencia del narcotráfico en Ecuador, señaló la policía en un parte.

En el hecho criminal otras dos personas resultaron heridas.

Ecuador es una de las naciones más violentas de la región a causa de la guerra entre bandas que aprovechan sus puertos estratégicos, su economía dolarizada y la corrupción.

Entre los fallecidos está Maicol Valencia, un jugador de 23 años del equipo Exapromo Costa que este sábado debía jugar contra Deportivo Quito. De acuerdo con medios locales, el futbolista fue presentado en el equipo el mismo día de la masacre.

Valencia "resultó víctima colateral del ataque dirigido hacia otras personas ajenas a nuestro club", señaló el club Exapromo en un comunicado.

Agregó que uno de los heridos también es futbolista del elenco y se encuentra hospitalizado.

Por ahora se desconocen las razones del ataque.

De acuerdo con la policía, los atacantes llegaron en una camioneta blanca que posteriormente fue quemada en otro sector de la ciudad.