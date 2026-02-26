CANAL RCN
Colombia

Equipo de la candidata a la Cámara por Cauca Ana Guetio advierte que no se sabe nada de ella desde el 25 de febrero

La candidata a la Cámara Especial por la Paz desapareció en la vía que de El Tambo conduce a Morales, en el departamento del Cauca.

Foto: Ana Guetio
Foto: Ana Guetio

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
09:07 a. m.
El equipo de comunicaciones de la candidata a la Cámara por el departamento del Cauca, Ana Guetio, advirtió en la madrugada del jueves, 26 de febrero, que no se sabe nada de ella desde la noche del miércoles, 25, cuando realizaba su evento de cierre de campaña, en el municipio de El Tambo.

De acuerdo con un comunicado compartido, a manera de denuncia, en las redes sociales, “sobre las 6:30 de la tarde de este 25 de febrero, la candidata llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, donde desarrolló un encuentro ciudadano con los habitantes de la zona”.

Al finalizar su agenda en el territorio, tomó carretera, rumbo al municipio de Morales. Un trayecto de menos de dos horas en el que habría sido secuestrada, según comentaron en una segunda actualización sobre el caso.

¿Cuándo fue la última vez que se supo algo sobre la candidata?

La última vez que Guetio se comunicó con su equipo fue sobre las 8:40 p. m. del miércoles 25 de febrero. Desde entonces han estado buscándola en el departamento y su lugar de residencia, sin lograr nada.

“Ante esta grave situación”, se lee en el comunicado, “solicitamos de manera urgente a quienes tengan información sobre su paradero, a las autoridades competentes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, activar todos los mecanismos necesarios para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida”.

Y reiteraron el llamado urgente a garantizar su vida e integridad y la de su equipo en el territorio, tras dar a conocer la noticia.

Defensoría del Pueblo advierte sobre riesgos que podrían afectar el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos en elecciones:

En su último informe de seguimiento y alertas tempranas sobre posibles riesgos en elecciones, publicado a contados días de los comicios legislativos y consultas del 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo emitió un llamado de acción inmediata en 62 municipios y un llamado de acción urgente en otros 162, cuestionando al Gobierno sobre las medidas que implementará “en ciertas regiones del país” bajo “la gobernanza de los grupos armados”.

Pero eso no es todo, la Defensoría advirtió que “los candidatos enfrentan un riesgo estructural caracterizado por homicidios selectivos, atentados, amenazas sistemáticas y estigmatización, así como por restricciones severas a su movilidad y la prohibición de realizar proselitismo en territorios dominados por grupos armados”.

Apenas, a inicios de febrero, se registró el ataque contra el esquema de seguridad del senador y candidato por la Alianza Verde Jairo Castellanos, en carretera. Dos de sus escoltas fueron asesinados cuando se dirigían a recogerlo en el aeropuerto de Yopal y cuatro miembros de su equipo, secuestrados, durante varias horas, por el mismo grupo armado, en la vía que de Fortul conduce a Tame, en el departamento de Arauca.

