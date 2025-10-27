CANAL RCN
Internacional

Dolor en la televisión y el cine: murió reconocida actriz protagónica

La actriz es recordada por participar en las producciones de cine y televisión más importantes de su país.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
09:59 a. m.
La industria de la televisión y el cine se encuentra de luto porque murió una reconocida actriz.

Alicia Bonet, que fue protagonista en la película 'Hasta el viento tiene miedo', que es una de las más famosas en México, y que también participó en la producción 'Rubi', que tuvo una gran aprobación por parte de los espectadores, falleció a sus 78 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, a través de un sentido comunicado en redes sociales.

Así fue como se confirmó la muerte de Alicia Bonet, la reconocida actriz de México

La Asociación Nacional de Intérpretes, tras enterarse de la muerte de Alicia Bonet, exaltó su trayectoria, su participación en algunas de las producciones más recordadas y le envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"Fue una actriz recordada por su participación en películas como 'Hasta el viento tiene miedo', 'Despedida de soltera' y 'El escapulario'", comenzaron recalcando.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Andi. Descanse en paz", agregaron.

A lo largo de su carrera, Alicia Bonet estuvo presente en más de 30 producciones de cine y en aproximadamente 16 de televisión.

Además, también tuvo participación en algunas obras de teatro como 'La celestina'.

Los colegas y seguidores de Alicia Bonet, la reconocida actriz de México, han lamentado su muerte

Tras el comunicado de la Asociación Nacional de Intérpretes, los seguidores han manifestado que se encuentran de luto, pero que nunca olvidarán los buenos años que Alicia Bonet le entregó a la actuación.

"Fue una gran actriz y participó en diferentes películas", "que en paz descanse", "fue mi favorita", "no, por favor", "siempre será eterna", "que Dios reconforte a su familia", "todos los personajes que interpretó fueron excelentes", "qué pena tan grande", "qué triste noticia" y "vuela alto, preciosa", han sido algunos de los mensajes.

 

