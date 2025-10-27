Desgarrador: reconocida presentadora confirmó la muerte de su bebé

Una de las presentadoras más reconocidas de Guatemala se encuentra afrontando uno de los momentos más difíciles de su vida debido a que confirmó la muerte de su bebé a los 15 minutos de haber nacido.

Stefany González, que a lo largo de su embarazo compartió con sus seguidores cómo iba avanzando el proceso, informó a través de su cuenta de Instagram que se convirtió en mamá, pero que su bebé se quedó sin signos vitales al poco tiempo.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Stefany González, la reconocida presentadora de Guatamela, confirmó la muerte de su bebé

La presentadora de Guatemela aseguró que sintió la emoción más grande de su vida apenas nació Johan Isaac, su hijo, pero que desafortunadamente sus manos no pudieron seguirla abrazarla durante más tiempo.

"Después de vivir las semanas más difíciles de toda mi vida, nuestro amado Johan Isaac llegó a este mundo por un breve momento, pero dejó una huella eterna en nuestros corazones. Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma nos llenó de amor, paz y nos enseñó el verdadero significado de la vida. Hoy descansa en los brazos de Dios y desde el cielo sé que nos acompaña y siempre será parte de nuestra familia. Vuela alto, mi pequeño ángel", escribió la presentadora Stefany González Córdova en un primer post.

"Johan Isaac, gracias por convertirme en mamá por primera vez y por enseñarnos tanto en tan poco tiempo. Los 15 minutos que pude estar con él fueron los mejores de toda mi vida y donde sentí el amor más puro que alguien puede experimentar. Te amamos con todo nuestro corazón y siempre serás nuestro primer hijo", añadió en un segundo mensaje.

Los seguidores de Stefany González Córdova, la reconocida presentadora de Guatemala, han expresado sus condolencias

Tras el desgarrador mensaje de Stefany González, sus seguidores lamentaron lo sucedido y le desearon mucha fortaleza para afrontar su duelo.

"Te mando mucha fuerza y todo mi cariño", "Johan tuvo los mejores padres", "Que Dios les dé consuelo", "es un amor que trasciende", "el Espíritu Santo les dé mucha sabiduría", "mis oraciones están con ustedes", "ahora es un angelito que brilla en el cielo" y "lo lamento mucho", han sido algunas de las palabras escritas en redes sociales.