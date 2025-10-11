Una reina de belleza murió un trágico accidente: esto es lo que se sabe

En México hay un profundo luto debido a que una joven reina de belleza murió en un trágico accidente de tránsito.

Alison Montaño García, que tenía tan solo 21 años, era oriunda de Jalisco y se había coronado el 30 de octubre como Señorita Teocaltiche 2025, falleció el pasado 7 de noviembre de 2025.

La noticia fue confirmada por el gobierno municipal de Teocaltiche a través de un sentido comunicado de prensa.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Alison Montaña García, la joven reina de belleza de México

El gobierno municipal de Teocaltiche lamentó la muerte de la reina Alison Montaño García y le envió un profundo mensaje de condolencias a sus familiares.

"Nuestro municipio se llena de profunda tristeza ante la irreparable pérdida de Alison Montaño, nuestra querida Señorita Teocaltiche 2025", comenzaron escribiendo.

"Ella no solo cautivó con su belleza, sino que también demostró ser una joven ejemplar y portadora de grandes valores. Su legado deja una huella imborrable de alegría, empatía y dedicación, convirtiéndose en un verdadero orgullo. Desde la Administración Municipal enviamos nuestro más sentido pésame a sus padres, familiares y amigos y nos unimos a la pena que embarga a quienes tuvieron el privilegio de conocerla", concluyeron.

Así fue el accidente de tránsito en el que murió Alison Montaño, la reina de belleza de México

El 7 de noviembre de 2025, Alison Montaño se encontraba circulando en un vehículo por la carretera que conduce de Jalostotitlán a Teocaltiche. Sin embargo, a la altura del kilómetro 27, se chocó fuertemente contra un camión de carga.

El camión estaba conduciendo en la dirección contraria y, por lo tanto, se estrelló de frente contra el carro en el que iba la reina Alison Montaño.

Debido al impacto, la Señorita Teocaltiche 2025 murió en el lugar de los hechos y, además, su pareja también fue hallado sin vida por las autoridades policiales que atendieron el siniestro.