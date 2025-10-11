CANAL RCN
Internacional

Luto: se confirmó la muerte de un reconocido actor y humorista

El también músico se encontraba internado en una Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Cuál fue su diagnóstico?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
07:10 a. m.
El mundo del entretenimiento se encuentra de luto, especialmente en Argentina y Uruguay, porque se confirmó la muerte de un recordado humorista, actor y músico.

Arturo 'Cacho' de la Cruz, que nació en mayo de 1937 en Buenos Aires, Argentina, pero se fue a vivir a Uruguay desde el 1959 y en ese país desarrolló su carrera en el ámbito televisivo, falleció el pasado 7 de noviembre de 2025, a sus 88 años.

El destacado actor y humorista presentó una afección respiratoria en los últimos días y, a pesar de los esfuerzos de los médicos que lo atendieron, no pudo recuperarse.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Arturo 'Cacho' de la Cruz, el destacado actor y humorista de Argentina y Uruguay?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Arturo 'Cacho' de la Cruz tuvo que ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos de Montevideo por un cuadro respiratorio agudo.

El actor y también músico había sido diagnosticado con EPOC pulmonar y una infección agravó sus síntomas y deterioró su estado de salud en cuestión de días.

En el ámbito televisivo, Arturo 'Cacho' de la Cruz brilló especialmente en programas como 'El Show del mediodía', 'Las tardes del conejito', 'La tuerca', 'Cacho Bochinche', 'Polémica en el bar' y 'Ayer te vi'.

Además, debido a su importante trayectoria, en 2024 fue catalogado un ciudadano ilustre de Montevideo, Uruguay.

Así han reaccionado los seguidores de Arturo 'Cacho' de la Cruz tras su muerte en Uruguay

Apenas trascendió la noticia de la muerte de 'Cacho' de la Cruz, sus seguidores comenzaron a expresar múltiples mensajes de condolencias y destacaron su trayectoria.

"Paz y consuelo a toda la familia", "que en paz descanse", "gracias por tantos buenos momentos", "siempre será inolvidable", "fue muy importante para la cultura de Uruguay", "hasta siempre" y "te seguiremos recordando", han sido algunas de las palabras escritas en redes sociales.

 

