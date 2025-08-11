Luto en la televisión: murió importante actriz que participó en El Chavo del 8

La industria del entretenimiento, la televisión y el cine se encuentra afrontando un profundo luto debido a que se confirmó la muerte de una importante actriz mexicana.

Maricarmen Vela, que nació en Játiva, Valencia, España, en 1937, se nacionalizó como mexicana en 1964 y participó en escenas de El Chavo del 8, partió de este plano terrenal a sus 87 años, el 7 de noviembre de 2025.

La noticia fue anunciada por la Asociación Nacional de Actores a través de sus redes sociales.

Esta actriz interpretó a Gloria, la tía de 'Paty', en varios capítulos de El Chavo del 8. Además, también participó en otros sketches de 'Chespirito' como 'La denuncia del lobo feroz', 'Chaparrón acusado' y 'Los chifladitos'.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Maricarmen Vela, la actriz que participó en El Chavo del 8

La Asociación Nacional de Actores lamentó la muerte de la actriz Maricarmen Vela y le envió un mensaje de fortaleza a sus familiares.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, 'Maricarmen Vela', miembro honoraria de nuestro sindicato", comenzaron diciendo.

"Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", concluyeron.

Sin embargo, aún no se han conocido cuáles fueron las causas exactas del deceso de Maricarmen Vela, la actriz que interpretó a Gloria en El Chavo del 8.

"Que en paz descanse", "qué pena", "un beso hasta el cielo", "fuiste luz y en luz te convertirás", "gran actriz" y "esto es muy triste", han sido algunos de los comentarios expresados en redes sociales.

¿En qué otras producciones participó Maricarmen Vela, la importante actriz de México que murió?

Maricarmen Vela debutó en el cine en 1958, mientras que en la televisión en 1967.

Aparte de El Chavo, otras de las producciones en las que dejó una huella imborrable fueron: