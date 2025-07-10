Alpinista de 23 años cae de acantilado mientras transmitía en vivo desde TikTok en California

Un nuevo accidente ha sido documentado desde los en vivos de la red social TikTok, pues esta aplicación se ha visto permeada por diferentes escándalos a raíz de que sus populares lives han sido la ventana a millones de usuarios para presenciar hechos en donde se vulnera la integridad de las personas.

En una reciente oportunidad, quedó registrado el fallecimiento de un alpinista, quien se encontraba escalando por un acantilado mientras transmitía en vivo para sus seguidores en TikTok.

Alpinista cae mientras transmitía por TikTok

Se trata de Balin Miller, de 23 años, quien se hizo popular en diferentes redes sociales por compartir contenidos extremos en los que se le observaba practicando alpinismo. Sin embargo, su más reciente aventura terminó en tragedia ya que, el pasado miércoles 1 de octubre, el hombre cayó de El capitán, una emblemática formación rocosa del Parque Nacional de Yosemite, en California.

Según información de medios internacionales, Miller cayó desde una altura superior a los 700 metros mientras escalaba la ruta Sea of Dreams. Los reportes informaron que el hombre había completado exitosamente su ruta por lo que decidió devolverse por parte de su equipo que había quedado atascado en medio de las rocas.

Así mismo, las investigaciones preliminares aseguran que la cuerda utilizada no tenía un nudo tope en el extremo, de modo que, esto habría generado que su descenso se diera a una velocidad más rápida de la segura.

Según el hermano de Miller, en declaraciones para AFP, Miller se encontraba punteando en solitario por lo que esta técnica permite escalar solo con la protección de una cuerda.

Reacciones al accidente de Balin Miller

La muerte del hombre conmocionó a los espectadores que se encontraban observando detenidamente el recorrido de Miller, quien cae sin dejar más rastros en la pantalla. Tom Evans, quien habría presenciado el accidente, declaró, para la revista Climbing, que llamó al 911 después de percatarse del terrible suceso.

El Servicio de Parques Nacionales manifestó, por medio de un comunicado, que se encuentra investigando el incidente.

Así mismo, la muerte de Miller se ha registrado como la tercera en este parque en lo que va del 2025 ya que en junio murió un joven de 18 años mientras escalaba y en agosto murió un excursionista de 29 años tras ser golpeado en la cabeza por una rama de un árbol.