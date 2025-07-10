León XIV realizará su primer viaje al extranjero como papa: este será el destino

El Vaticano confirmó que el papa León XIV emprenderá su primera visita al extranjero desde su elección como sumo pontífice.

El viaje se desarrollará entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, con paradas en Turquía y Líbano, según informó la Santa Sede este martes.

¿Cuándo será el primer viaje al exterior del papa León XIV?

De acuerdo con el comunicado oficial, la gira comenzará en Turquía del 27 al 30 de noviembre, donde el pontífice realizará una peregrinación a Iznik con motivo del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, celebrado en el año 325.

Posteriormente, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, León XIV visitará el Líbano, donde su agenda se enfocará en temas de paz y reconciliación nacional.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, señaló que el programa detallado del viaje se divulgará “a su debido tiempo”.

Sin embargo, algunas fuentes han adelantado que esta doble visita estaba en preparación desde septiembre, tras las invitaciones oficiales de las autoridades de ambos países.

El papa León XIV, elegido el pasado 8 de mayo tras el fallecimiento del papa Francisco el 21 de abril, había expresado en julio su deseo de participar en las conmemoraciones del Concilio de Nicea, considerado un punto clave en la historia del cristianismo.

En ese encuentro, convocado por el emperador Constantino I, más de 300 obispos del Imperio Romano definieron el Credo Niceno y la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pilares esenciales de la fe cristiana.

El papa León XIV realizará su primer viaje al exterior: ¿A dónde irá?

Cabe mencionar que la etapa en el Líbano cobra especial relevancia en el actual contexto político y de seguridad.

La visita del pontífice buscará reforzar los llamados a la paz y la convivencia interreligiosa, en medio de la tensión persistente entre Israel y el movimiento chiita proiraní Hezbolá.

Aunque un alto el fuego entró en vigor en noviembre de 2024, las fuerzas israelíes mantienen presencia militar en zonas fronterizas del sur libanés y continúan realizando operaciones contra presuntas posiciones de Hezbolá.