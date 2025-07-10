La súplica de Nicolás Maduro al papa León XIV a interceder por Venezuela tras tensión con EE.UU.

Nicolás Maduro elevó una petición inusual a la Santa Sede. En un acto transmitido por televisión nacional, y en un contexto de constantes fricciones diplomáticas con Estados Unidos, el venezolano le hizo un llamado directo al papa León XIV, solicitando su mediación por la "paz y la estabilidad" de la nación caribeña.

Maduro aseguró tener "gran fe" en que el nuevo pontífice utilizará su influencia global para asistir al país en este complejo momento geopolítico.

El llamado de Nicolás Maduro al papa León XIV

Maduro confirmó que envió una carta oficial al Vaticano, dirigida específicamente a León XIV. En la solicitud le pidió el acompañamiento espiritual y diplomático de la iglesia.

Durante su intervención, el dictador venezolano fue explícito al pedir que el papa "abrace a Venezuela con su palabra, con sus bendiciones y también con la diplomacia del Vaticano para que logremos la gran victoria y la paz".

Del mismo modo, dijo: "ayude a Venezuela a preservar, a ganar la paz y la estabilidad"

Este movimiento se interpreta como un intento de utilizar un canal diplomático neutral en momentos en que las relaciones con potencias occidentales, en particular EE. UU., se mantienen tirantes. Al ser consultado sobre qué tipo de intervención espera del Vaticano, Maduro dejó la puerta abierta a cualquier iniciativa:

Él buscará los caminos y esperemos que suceda, pues, qué iniciativa pueda tomar

El inusual elogio de Maduro al nuevo papa León XIV

Al referirse a la figura de León XIV, el venezolano no escatimó en elogios. Lo describió como un líder "equilibrado y de paz," y destacó un aspecto que consideró atípico en la historia del papado: su explícito reconocimiento al legado de su predecesor, Francisco.

"No es usual en la historia del papado ver un Papa que llega y reivindica al Papa anterior," comentó Maduro. Maduro comparó esta actitud con las prácticas políticas habituales, donde "llega gente a un puesto de mando y se olvida del que estuvo al lado de él."