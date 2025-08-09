CANAL RCN
Alto exejecutivo de WhatsApp demandó a la empresa por presuntas fallas de seguridad

Attaullah Baig, exjefe de seguridad entre 2021 y febrero de 2025, afirmó que ingenieros robaron información.

WhatsApp.
WhatsApp. Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
09:38 p. m.
Este lunes 8 de septiembre, un alto exejecutivo de WhatsApp presentó una demanda contra la empresa. ¿Cuáles son los motivos?

En el documento, Attaullah Baig, exjefe de seguridad entre 2021 y febrero de 2025, aseguró que WhatsApp infringió las regulaciones de ciberseguridad y que recibió una retaliación.

Ingenieros habrían robado información

Baig sostuvo en durante su estadía en la entidad, al menos 1.500 ingenieros tuvieron acceso libre a los datos de los usuarios. Esto, supuestamente sin la supervisión correspondiente.

El exfuncionario presentó la demanda ante un tribunal de San Francisco. Según sus argumentos, WhatsApp implementó medidas que calificó como básicas en materia de ciberseguridad.

¿Cómo llegó a esta conclusión? Resulta que estando en ese cargo, Baig descubrió mediante pruebas de seguridad que los ingenieros habrían incurrido en una práctica de robo de datos sin ser dejar rastro alguno.

Tras este hallazgo, el exfuncionario se comunicó con los ejecutivos, tales como Will Cathcart y Mark Zuckerberg. Sin embargo, enfatizó que por causa de sus informes, recibió evaluaciones de desempeño negativas, advertencias y, lo que fue el punto más alto, el despido por bajo rendimiento.

La respuesta de Meta

La demanda del exjefe de seguridad podría ir de la mano con la orden que el Gobierno de Estados Unidos le impuso a la compañía hace cinco años. En 2020, se le impuso una multa de cinco millones de dólares por el famoso escándalo de Cambridge Analytica.

Meta, la compañía detrás de WhatsApp, se pronunció al respecto: “Esta es una estrategia habitual: un exempleado es despedido por bajo rendimiento y luego hace públicas afirmaciones distorsionadas que tergiversan el continuo trabajo duro de nuestro equipo”.

“Nos enorgullecemos de consolidar nuestra sólida trayectoria en la protección de la privacidad de las personas”, precisó la empresa, enfatizando que la salida de Baig solamente respondió a un bajo rendimiento.

