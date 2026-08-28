Estados Unidos y Venezuela firmaron gigantesco acuerdo petrolero que duplica las reservas del gobierno Trump

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma de un acuerdo petrolero con Venezuela que otorga a Washington el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano.

El mandatario estadounidense describió la negociación como el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo, así lo anunció a través de su cuenta de Truth Social:

Los Estados Unidos de América acaban de firmar un acuerdo con el país de Venezuela sobre, ¡el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial!

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Trump explicó que el convenio fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en coordinación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Esta transacción histórica más que duplicar las reservas de petróleo estadounidense, aumenta en gran medida nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios del gas para todos los estadounidenses.

Trump señaló que el convenio se realizará a través de una asociación con negocios privados y que no tendrá costo para el contribuyente estadounidense.

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El mandatario indicó que el acuerdo busca "ayudar a continuar para poner a Venezuela en un camino hacia un tremendo éxito y una gran prosperidad".

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio indicó en su cuenta de X que el acuerdo llevará a Venezuela aproximadamente 100.000 millones de dólares en inversión privada, lo que representaría un impulso significativo para la economía del país sudamericano.

Trump manifestó que "esta transacción fortalecerá en gran medida la ya creciente relación entre Venezuela y los Estados Unidos".

Venezuela posee las mayores reservas petroleras certificadas del mundo, con aproximadamente 303.000 millones de barriles según datos de la OPEP, aunque su producción ha caído drásticamente en las últimas décadas debido a la crisis económica, la falta de inversión y las sanciones internacionales.