Alto mando británico denuncia presunto encubrimiento de crímenes de guerra en Afganistán

Una nueva revelación sacude a las fuerzas armadas del Reino Unido. Un antiguo alto mando de las fuerzas especiales británicas acusó a dos exdirectores de esta unidad de élite de haber ocultado posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán entre 2010 y 2013, según consta en una investigación cuyo contenido comenzó a hacerse público este lunes.

Acusan a responsables del ejército británico de encubrir crímenes de guerra en Afganistán

La pesquisa independiente, abierta en 2023 y conocida como Afghanistan Inquiry, examina denuncias sobre presuntas ejecuciones ilegales cometidas durante operaciones militares, incluidos asesinatos de mujeres, niños y hombres catalogados como “en edad de combatir” que no representaban una amenaza real.

En los resúmenes de audiencias realizadas a puerta cerrada aparece la declaración del oficial identificado con el código N1466, un exalto mando de las fuerzas especiales. Su testimonio lo convierte en la figura de mayor rango que señala abiertamente un intento deliberado de encubrimiento por parte de la jerarquía militar.

El oficial aseguró haber presentado en 2011 indicios de un posible “comportamiento delictivo” al entonces director de las fuerzas especiales. Sin embargo, según su relato, no se tomaron acciones. Lo mismo habría ocurrido en 2012, cuando un nuevo director asumió el cargo.

“Me perturbó lo que sospechaba firmemente que era la ejecución ilegal de personas inocentes”, afirmó el oficial, quien también manifestó que sus intentos por exponer los hechos fueron bloqueados por superiores.

Añadió que las ejecuciones no parecían ser hechos aislados: “Llegué a la conclusión de que no se limitaban a unos pocos soldados o a una sola unidad, sino que potencialmente tenían un alcance más amplio”.

Entre los episodios investigados figura una redada nocturna en febrero de 2011, en la provincia de Helmand, donde murieron nueve hombres.

Aunque la unidad militar aseguró haber actuado en legítima defensa, sus familiares sostienen que las víctimas eran civiles desarmados.

El escrutinio actual sobre las fuerzas especiales británicas se intensificó en 2022, tras una investigación periodística de la BBC que reveló que una unidad habría matado al menos a 54 personas en circunstancias sospechosas, casos que habrían sido encubiertos por altos mandos.

Por ahora, la investigación sigue recopilando pruebas y testimonios que podrían redefinir la forma en que se supervisan las operaciones de las unidades de élite y la responsabilidad de sus comandantes en tiempos de guerra.